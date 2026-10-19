La camiseta que lució Ciro Messi y causó furor: el detalle oculto en el álbum de Antonela Roccuzzo

La despedida y Miami

El álbum también repasó la despedida de Messi de la Selección, en el amistoso ante Benín del 6 de octubre en el Monumental. En una imagen en blanco y negro, Roccuzzo abraza a Thiago, el mayor de los hijos, mientras miran el campo desde la tribuna; en otra, los tres chicos posan junto a su padre con el buzo oficial de la AFA.