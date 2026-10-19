La camiseta que lució Ciro Messi y causó furor: el detalle oculto en el álbum de Antonela Roccuzzo

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo publicó en Instagram fotos familiares de octubre en Miami, donde su hijo Ciro lució la camiseta del club italiano Como 1907 y causó furor en redes.
- El equipo lombardo es dirigido por Cesc Fábregas, íntimo amigo de Lionel Messi desde el Barcelona, y cuenta con el argentino Nicolás Paz entre sus figuras destacadas.
- El gesto alimentó especulaciones sobre un regalo de amistad entre las familias y ratificó la constante repercusión que genera la vida cotidiana del clan Messi en el público.
Antonela Roccuzzo compartió en Instagram un álbum de 13 fotos que resume el último mes de la familia de Lionel Messi, y una de ellas despertó la curiosidad de los seguidores. Ciro, el menor de los tres hijos del capitán, aparece sentado sobre su padre con la camiseta del Como 1907, el club italiano que dirige Cesc Fábregas y en el que juega Nicolás Paz.
La postal se difundió poco después del triunfo 3-1 del conjunto lombardo como visitante ante la Fiorentina, con un gol y una asistencia de Paz. Fábregas y Messi compartieron vestuario en las divisiones formativas y en el primer equipo del Barcelona, por lo que la camiseta podría haber sido un regalo del entrenador español.
El detalle generó especulaciones entre los fanáticos sobre si se trató de un gesto casual o de un guiño a la amistad entre ambos. Además, Paz, habitual en las convocatorias de Lionel Scaloni, atraviesa un gran momento: integró el plantel del Mundial 2026 y, según se destacó, convirtió tres goles en la última fecha FIFA con la “Albiceleste”.
Post Instagram
La despedida y Miami
El álbum también repasó la despedida de Messi de la Selección, en el amistoso ante Benín del 6 de octubre en el Monumental. En una imagen en blanco y negro, Roccuzzo abraza a Thiago, el mayor de los hijos, mientras miran el campo desde la tribuna; en otra, los tres chicos posan junto a su padre con el buzo oficial de la AFA.
El resto de las fotos muestra la vida cotidiana de la familia en Florida, donde el rosarino juega en Inter Miami: uno de los hijos con la camiseta rosa número 10 del club, una vista nocturna del Chase Stadium y una cena familiar con milanesas napolitanas, papas fritas y empanadas.
La publicación se completa con una selfie de Roccuzzo en el gimnasio y una postal en la playa, con uno de los chicos corriendo hacia el mar con una tabla de bodyboard. Como texto, la esposa de Messi eligió apenas una palabra: “Octubre”.