Conmoción en el fisicoculturismo: se había casado hace dos meses, viajó a Inglaterra y murió tras desplomarse en el escenario

"Quiero dejar absolutamente claro que no tengo nada que ver con esta recaudación de fondos. No la creé, no di mi permiso para que se creara y no he autorizado a nadie a recaudar dinero en mi nombre o en el de mi familia", sentenció Patrycja en su mensaje de Instagram. Asimismo, expresó su preocupación de que se trate de un fraude y suplicó a los seguidores que no realicen donaciones a campañas no verificadas.