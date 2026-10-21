Conmoción en el fisicoculturismo: se había casado hace dos meses, viajó a Inglaterra y murió tras desplomarse en el escenario
El deportista polaco Mateusz Chmura falleció tras colapsar en la final británica de la PCA en Telford. Mientras la causa médica es incierta, su esposa alertó por colectas falsas.
Resumen para apurados
- El culturista polaco Mateusz Chmura falleció tras descompensarse en el escenario durante un torneo en Telford, Inglaterra; las causas médicas exactas aún son inciertas.
- Chmura, casado hacía dos meses, fue asistido con RCP por médicos del público antes de ser internado. Había salido segundo en una competencia regional dos semanas atrás.
- La tragedia reaviva el debate sobre la salud en el alto rendimiento deportivo, mientras su viuda alertó a los seguidores sobre colectas virtuales fraudulentas a su nombre.
Un desenlace fatal interrumpió abruptamente lo que debía ser una jornada de consagración deportiva en el Centro Internacional de Telford, Inglaterra. El fisicoculturista polaco Mateusz Chmura, de 33 años, se desplomó sobre el escenario durante las primeras comparativas de la categoría Classic Bodybuilding Medium en las finales británicas de la Physical Culture Association (PCA). A pesar de los desesperados intentos de reanimación por parte del personal médico y asistentes calificados, el atleta falleció poco después en un centro asistencial, conmocionando a la disciplina.
El hecho ocurrió el domingo 18 de octubre de 2026, apenas un día antes de que Chmura cumpliera 34 años y a solo dos meses de haber contraído matrimonio. El deportista, residente en Wakefield, se encontraba dando sus primeros pasos en el circuito competitivo internacional, tras haber obtenido el segundo puesto en el torneo regional PCA First Timers de Yorkshire tan solo dos semanas antes de esta trágica presentación.
El colapso en el escenario y una desesperada cadena de auxilios
La emergencia médica se desencadenó de manera repentina en pleno juzgamiento. Según reconstruyó la organización y el portal especializado FrontDouble, la ayuda comenzó de inmediato en el mismo auditorio: un paramédico que presenciaba la competencia como espectador saltó al escenario para iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. A él se sumaron rápidamente dos enfermeras, un médico, un anestesista y técnicos de análisis clínicos presentes entre el público.
Ante la gravedad del cuadro, los organizadores ordenaron evacuar de urgencia a competidores y espectadores. La respuesta del servicio de emergencias incluyó dos ambulancias, un vehículo de primera respuesta y el helicóptero médico Midlands Air Ambulance. Tras recibir maniobras de RCP en dos oportunidades, Chmura fue estabilizado para su traslado en ambulancia al hospital, donde lamentablemente los profesionales no pudieron revertir su estado y se confirmó su deceso horas más tarde.
Mientras el deportista era trasladado y antes de conocerse la noticia de su fallecimiento, las autoridades de la PCA se reunieron con los atletas en el recinto. Tras someter a votación la continuidad de la jornada, la mayoría de los participantes decidió reanudar la competencia en medio de un clima de profunda consternación.
Sin causa médica confirmada y con el dolor de su entorno
Hasta el momento, los informes oficiales no han determinado la causa exacta del fallecimiento de Mateusz Chmura ni la condición de salud que provocó su desvanecimiento. Tanto la organización deportiva como las fuentes médicas recalcaron que no existen elementos para vincular el episodio con su preparación física, su régimen alimentario o el uso de suplementos. Cualquier conclusión previa sobre los motivos del deceso se mantiene en el terreno de las especulaciones.
La muerte repentina del atleta generó una profunda conmoción entre sus compañeros. Su amigo y compañero de entrenamiento, Reza Eradi, manifestó su dolor e incredulidad al recordar que habían compartido una rutina de ejercicios menos de 48 horas antes del torneo, expresando su preocupación por la tragedia que atraviesa la familia del competidor.
En medio del duelo, la esposa de Chmura, Patrycja, utilizó sus redes sociales para emitir un urgente comunicado a la opinión pública. La mujer denunció la aparición de una colecta de dinero en línea que utilizaba el nombre de su marido y afirmaba falsamente estar destinada a ayudar a la familia doliente.
Post Instagram
"Quiero dejar absolutamente claro que no tengo nada que ver con esta recaudación de fondos. No la creé, no di mi permiso para que se creara y no he autorizado a nadie a recaudar dinero en mi nombre o en el de mi familia", sentenció Patrycja en su mensaje de Instagram. Asimismo, expresó su preocupación de que se trate de un fraude y suplicó a los seguidores que no realicen donaciones a campañas no verificadas.
Patrycja agradeció el apoyo recibido de la comunidad del fisicoculturismo, señalando que cualquier canal de ayuda legítimo será comunicado exclusivamente por ella o por canales oficiales de la familia. El trágico desenlace de Mateusz Chmura vuelve a poner la mirada sobre las emergencias de salud en competencias de alto rendimiento, mientras la disciplina despide a una joven promesa en medio del dolor y la incertidumbre.