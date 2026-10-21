Así reapareció Fabián Gianola tras ser atropellado por un auto en Saavedra: la foto después del accidente
El artista fue embestido por un auto mientras caminaba por la senda peatonal en la calle Deheza. Las imágenes de seguridad registraron el impacto y su pareja compartió fotos tras la atención médica.
Resumen para apurados
- Fabián Gianola fue atropellado por un auto que dobló sin frenar mientras cruzaba la senda peatonal en Saavedra, sufriendo una fractura expuesta en el brazo derecho.
- El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad cuando un Audi dobló hacia la calle Deheza. El conductor se detuvo a socorrer al humorista y convocó al SAME y al 911.
- El actor deberá ser intervenido quirúrgicamente por la rotura de ligamentos en su muñeca, en tanto su familia confirmó que el caso ya está en manos de la Justicia.
Fabián Gianola sufrió un accidente vial mientras caminaba por la calle Deheza, en el barrio porteño de Saavedra. Una cámara de seguridad logró registrar el momento exacto en que el actor fue embestido por un auto que doblaba en dicha arteria y la secuencia posterior en la que logra incorporarse. A raíz del impacto, el artista sufrió una fractura expuesta de radio y la rotura de los ligamentos de la muñeca, lesiones que requerirán una intervención quirúrgica. Su novia, por su parte, reveló las primeras postales del intérprete tras el hecho.
Mientras atravesaba la senda peatonal en Deheza, Gianola fue sorprendido por un vehículo que giró hacia su misma dirección. El propio protagonista relató lo sucedido en distintos medios y aseguró que el automovilista se detuvo a socorrerlo. “El señor se quedó, llamó al SAME, llamó al 911. Después vino la policía y la ambulancia”, detalló en diálogo con el medio Infobae. El episodio ocurrió cerca de las 15 y quedó grabado por el dispositivo de monitoreo de un vecino de enfrente.
El registro de las cámaras de seguridad
En la grabación se observa al humorista desplazarse a pie en el momento en que un auto que circulaba por la avenida Melián dobla hacia Deheza e impacta de lleno contra él. El peatón cayó de inmediato sobre el asfalto a causa del golpe, mientras que el conductor frenó a pocos metros para brindarle auxilio, tal como se aprecia en el material audiovisual.
El actor detalló el episodio en coincidencia con lo grabado por las cámaras. “Ayer, saliendo del DOT a las tres de la tarde, me atropelló un auto. Yo venía cruzando por Deheza y, al llegar casi al cordón de enfrente, un Audi venía por Melián, dobló y me llevó puesto”, relató. Asimismo, remarcó que el vehículo no detuvo la marcha antes del contacto: “Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o mirando para otro lado. Me revoleó por el aire”.
Las fotos post accidente y el estado de salud
Tras el choque, Gianola cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió severos traumatismos en su brazo derecho. Su novia, Florencia Elizabeth, dio detalles de la situación a través de sus historias de Instagram y compartió el estado del artista. Entre las publicaciones, mostró una primera foto de la puerta del consultorio del establecimiento médico donde le brindaron las primeras intervenciones.
En la segunda imagen publicada, se los puede ver a ambos en el interior de un auto, donde Gianola aparece sonriente con el brazo completamente vendado. “Ayer atropellaron a Fabi mientras cruzaba por la senda peatonal. Dentro de todo la sacamos barata. Se quebró el brazo por la caída y mañana ya lo operan”, escribió su pareja el martes, por lo que la cirugía se llevará a cabo durante la jornada de este miércoles.
La intervención legal
A pesar de la gravedad del choque, ambos mostraron una actitud optimista en las redes. Su pareja acompañó la postal con una frase que le restó dramatismo al episodio: “Siempre triunfando”, escribió junto con un emoji de un corazón vendado. La captura fue difundida horas después del choque y antes de ingresar al quirófano.
Finalmente, la pareja del actor llevó tranquilidad a los seguidores y agradeció el apoyo recibido tras la difusión de la noticia. “El tema ya está en manos legales. Gracias a todos los que se preocuparon y nos mandaron mensajitos. Ahora toca recuperarse”, concluyó.