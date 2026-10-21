Así reapareció Fabián Gianola tras ser atropellado por un auto en Saavedra: la foto después del accidente

Fabián Gianola sufrió un accidente vial mientras caminaba por la calle Deheza, en el barrio porteño de Saavedra. Una cámara de seguridad logró registrar el momento exacto en que el actor fue embestido por un auto que doblaba en dicha arteria y la secuencia posterior en la que logra incorporarse. A raíz del impacto, el artista sufrió una fractura expuesta de radio y la rotura de los ligamentos de la muñeca, lesiones que requerirán una intervención quirúrgica. Su novia, por su parte, reveló las primeras postales del intérprete tras el hecho.