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Así fue el accidente de Fabián Gianola: el video del momento en que lo embistió un auto

Una cámara de seguridad registró el momento en que un auto embistió al actor en el barrio porteño de Saavedra. Sufrió una fractura expuesta y deberá ser operado este miércoles.

Fabián Gianola caminaba por Saavedra cuando lo atropellaron.
Fabián Gianola caminaba por Saavedra cuando lo atropellaron. Minuto Uno
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El actor Fabián Gianola fue atropellado este lunes en Saavedra por un auto que dobló y lo embistió al cruzar la calle, causándole una fractura expuesta en el brazo.
  • El hecho ocurrió al salir del DOT cuando un Audi lo golpeó y huyó sin asistirlo. El impacto quedó registrado en una cámara de seguridad mientras el actor cruzaba la calzada.
  • Gianola será operado este miércoles, suspenderá temporalmente sus funciones en la obra Los 39 escalones e iniciará acciones legales contra el conductor del vehículo.
Resumen generado con IA

El actor Fabián Gianola sufrió un grave accidente este lunes en el barrio porteño de Saavedra, cuando un automóvil lo atropelló mientras cruzaba una calle, luego de salir del shopping DOT. Como consecuencia del impacto, sufrió una fractura expuesta de radio y una lesión en los ligamentos de una muñeca, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica este miércoles.

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El propio artista relató lo sucedido en distintos medios y aseguró que el conductor no se detuvo para asistirlo. Además, confirmó que iniciará acciones legales por el episodio y que deberá suspender algunas funciones de la obra teatral Los 39 escalones, en la que trabaja actualmente.

Cómo fue el accidente de Fabián Gianola en Saavedra

Según contó Gianola, el hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando cruzaba la calle Deheza, cerca del shopping DOT. En ese momento, un Audi que circulaba por Melián dobló y lo embistió cuando estaba a punto de llegar a la vereda opuesta. 

“Me revoleó por el aire”, describió el actor al recordar el impacto. También cuestionó la actitud del conductor, quien, de acuerdo con su testimonio, no frenó después de atropellarlo.

Gianola manifestó que desconoce si el automovilista estaba utilizando el celular o si se distrajo por otro motivo, pero remarcó que no se detuvo para comprobar cómo se encontraba.

Una cámara de seguridad privada registró el momento del choque. En las imágenes se observa cómo el vehículo embiste al actor, que cae sobre el asfalto y permanece tendido durante unos segundos antes de conseguir levantarse.

Qué lesiones sufrió Fabián Gianola y cuándo lo operan

Tras el accidente, Gianola recibió asistencia médica en el centro de atención de su prepaga, ubicado en el shopping DOT. Los estudios determinaron que sufrió una fractura expuesta de radio y la rotura de los ligamentos de una muñeca.

El actor confirmó que será operado este miércoles en la clínica La Trinidad de San Isidro. Según explicó, los médicos le colocarán una placa con tres tornillos para tratar las lesiones.

Mientras espera la intervención, permanece con el brazo inmovilizado y utiliza un cabestrillo. Pese a las dificultades físicas, aseguró que se encuentra tranquilo, aunque reconoció que no puede conducir debido a que tiene el brazo enyesado.

Qué pasará con las funciones de Los 39 escalones

El accidente también obligó a Gianola a reorganizar sus compromisos profesionales. El actor se encuentra trabajando en la obra teatral Los 39 escalones, pero deberá suspender temporalmente algunas presentaciones debido a la operación y al proceso de recuperación.

Según adelantó, las funciones previstas para este miércoles y el jueves quedarán suspendidas. Sin embargo, mantiene la expectativa de regresar al escenario el viernes, aunque aclaró que la decisión dependerá de la evolución de su estado de salud y de las indicaciones médicas.

Fabián Gianola avanzará con acciones legales

Además de concentrarse en su recuperación, Gianola confirmó que iniciará acciones legales contra el conductor del vehículo que lo atropelló.

El actor dio detalles del episodio públicamente y cuestionó que el automovilista no se haya detenido después del impacto. Mientras avanza con los pasos legales correspondientes, deberá atravesar la intervención quirúrgica y esperar las indicaciones de los profesionales para determinar cuándo podrá retomar sus actividades habituales.

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