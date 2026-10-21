Así fue el accidente de Fabián Gianola: el video del momento en que lo embistió un auto

El actor Fabián Gianola sufrió un grave accidente este lunes en el barrio porteño de Saavedra, cuando un automóvil lo atropelló mientras cruzaba una calle, luego de salir del shopping DOT. Como consecuencia del impacto, sufrió una fractura expuesta de radio y una lesión en los ligamentos de una muñeca, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica este miércoles.