El duro momento de Fabián Gianola: fue atropellado y deberá ser operado

Resumen para apurados
- El actor Fabián Gianola fue atropellado ayer por un auto que dobló sin frenar en Saavedra mientras cruzaba la calle, sufriendo una fractura expuesta en su muñeca.
- El vehículo lo embistió cerca de la vereda tras salir de un shopping; el conductor se quedó en el lugar y el artista fue asistido por el SAME antes de recibir yeso.
- Gianola será operado este miércoles para colocarle una placa con tornillos en el radio y confirmó que ya inició las acciones legales pertinentes contra el seguro.
Fabián Gianola atraviesa un difícil momento luego de ser atropellado por un auto, mientras cruzaba una calle en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. El actor sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y deberá someterse a una cirugía para tratar una fractura expuesta de radio y la rotura de un ligamento de la muñeca.
En diálogo con el portal Teleshow, relató cómo ocurrió el accidente y aseguró que el vehículo lo embistió cuando estaba por llegar a la vereda de enfrente. “ Ayer saliendo del DOT a las tres de la tarde me atropelló un auto. Yo venía cruzando por Deheza y, al llegar casi al cordón de enfrente, un Audi venía por Melián, dobló y me llevó puesto”, contó el actor.
Según su relato, el conductor no frenó antes de impactarlo. “Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado. Pero nunca frenó y me pegó. Me revoleó por el aire”, recordó.
Gianola cayó sobre el asfalto y sufrió magullones en todo el cuerpo y laceraciones. Sin embargo, logró levantarse por sus propios medios y se quedó en la vereda, todavía conmocionado por lo ocurrido.
“Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón, porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento”, explicó. También destacó que el automovilista permaneció en el lugar y llamó al SAME y al 911. Luego intervinieron la Policía y los equipos de emergencia.
Tras recibir asistencia en la vía pública, el actor fue trasladado a un centro médico privado, donde le realizaron radiografías y le colocaron un yeso.
Cuándo será operado
Después de consultar con un cirujano, Gianola confirmó que la intervención está programada para este miércoles a las 16. “Me van a poner una placa con tres tornillos”, explicó sobre el procedimiento previsto para tratar la lesión en la muñeca.
El actor también señaló que ya comenzaron las gestiones legales correspondientes con el seguro, a raíz del siniestro vial.