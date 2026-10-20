EspectáculosFamosos

El duro momento de Fabián Gianola: fue atropellado y deberá ser operado

El actor fue embestido por un auto en el barrio porteño de Saavedra y sufrió una fractura expuesta de radio y una lesión ligamentaria en la muñeca.

FABIÁN GIANOLA. El actor fue atropellado y deberá ser operado.
FABIÁN GIANOLA. El actor fue atropellado y deberá ser operado.
Por Redacción Espectáculos Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • El actor Fabián Gianola fue atropellado ayer por un auto que dobló sin frenar en Saavedra mientras cruzaba la calle, sufriendo una fractura expuesta en su muñeca.
  • El vehículo lo embistió cerca de la vereda tras salir de un shopping; el conductor se quedó en el lugar y el artista fue asistido por el SAME antes de recibir yeso.
  • Gianola será operado este miércoles para colocarle una placa con tornillos en el radio y confirmó que ya inició las acciones legales pertinentes contra el seguro.
Resumen generado con IA

Fabián Gianola atraviesa un difícil momento luego de ser atropellado por un auto, mientras cruzaba una calle en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. El actor sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y deberá someterse a una cirugía para tratar una fractura expuesta de radio y la rotura de un ligamento de la muñeca.

En diálogo con el portal Teleshow, relató cómo ocurrió el accidente y aseguró que el vehículo lo embistió cuando estaba por llegar a la vereda de enfrente. “ Ayer saliendo del DOT a las tres de la tarde me atropelló un auto. Yo venía cruzando por Deheza y, al llegar casi al cordón de enfrente, un Audi venía por Melián, dobló y me llevó puesto”, contó el actor.

Según su relato, el conductor no frenó antes de impactarlo. “Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado. Pero nunca frenó y me pegó. Me revoleó por el aire”, recordó.

Gianola cayó sobre el asfalto y sufrió magullones en todo el cuerpo y laceraciones. Sin embargo, logró levantarse por sus propios medios y se quedó en la vereda, todavía conmocionado por lo ocurrido.

“Por suerte no golpeé la cabeza contra el cordón, porque estaba muy cerca. Golpeé contra el pavimento”, explicó. También destacó que el automovilista permaneció en el lugar y llamó al SAME y al 911. Luego intervinieron la Policía y los equipos de emergencia.

Tras recibir asistencia en la vía pública, el actor fue trasladado a un centro médico privado, donde le realizaron radiografías y le colocaron un yeso.

Cuándo será operado 

Después de consultar con un cirujano, Gianola confirmó que la intervención está programada para este miércoles a las 16. “Me van a poner una placa con tres tornillos”, explicó sobre el procedimiento previsto para tratar la lesión en la muñeca.

El actor también señaló que ya comenzaron las gestiones legales correspondientes con el seguro, a raíz del siniestro vial.

Temas Fabián Gianola
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”
1

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF
2

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo
3

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques
4

Investigan en Tucumán un nuevo sistema de estafas con cheques

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano
5

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

Ranking notas premium
“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo
1

“No vi el acto de Manzur”: los regresos, los aliados y las claves del Día de la Lealtad de Jaldo

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes
2

Colapinto y un grito desesperado contra el odio en las redes

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?
3

Caso Lebbos: ¿la búsqueda de la verdad o un intento de disimular el fracaso judicial?

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”
4

“Estoy como loca”: qué hay detrás de los pellets hormonales que usa la “Bomba Tucumana”

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente
5

Recuerdos fotográficos: 1965. Cuando le pusieron fin al tranvía eléctrico cortándole la corriente

Más Noticias
“Fue un nivel de delicia que no experimenté antes”: Ángela Torres probó el sánguche de milanesa tucumano

“Fue un nivel de delicia que no experimenté antes”: Ángela Torres probó el sánguche de milanesa tucumano

No es apta para niños: la serie de Netflix que arrasa con siete episodios y conquista al público

No es apta para niños: la serie de Netflix que arrasa con siete episodios y conquista al público

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

Despliegan un campamento en el Ñuñorco para intensificar la búsqueda de Raúl Moyano

Soledad Pastorutti confesó quién fue el famoso que la besó mientras estaba de novia y desató un escándalo familiar

Soledad Pastorutti confesó quién fue el famoso que la besó mientras estaba de novia y desató un escándalo familiar

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Milei estalló contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes: “¿Cómo hacen para vivir 10 días sin comer?”

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

Investigan al padre de Agostina Páez por uno robo de $1,5 millones en Termas de Río Hondo

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

La jueza Preska anuló formalmente la condena de U$S16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF

Comentarios