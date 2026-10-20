El duro momento de Fabián Gianola: fue atropellado y deberá ser operado

En diálogo con el portal Teleshow, relató cómo ocurrió el accidente y aseguró que el vehículo lo embistió cuando estaba por llegar a la vereda de enfrente. “ Ayer saliendo del DOT a las tres de la tarde me atropelló un auto. Yo venía cruzando por Deheza y, al llegar casi al cordón de enfrente, un Audi venía por Melián, dobló y me llevó puesto”, contó el actor.