Behind the Angel Glow: los secretos de belleza del Victoria's Secret Fashion Show 2026

Para conseguir esos resultados, Palau recurrió a varios productos que forman parte de su kit de trabajo. Entre ellos se encuentra el L'Oréal Paris Elnett Hairspray, la conocida laca que permite fijar los peinados manteniendo el movimiento del pelo. También utilizó dos productos de Color Wow. El primero fue Dream Coat Supernatural Spray, un spray que se activa con el calor del secador y está formulado para controlar el frizz y aportar un acabado más suave y brillante. El segundo, Xtra Large Bombshell Volumizer, es una espuma ligera diseñada para aportar cuerpo y volumen sin dejar el pelo rígido. A estos productos se sumaron extensiones, utilizadas en determinados peinados para conseguir mayor volumen.