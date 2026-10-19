Behind the Angel Glow: los secretos de belleza del Victoria's Secret Fashion Show 2026
Piel luminosa, labios con gloss, sombras brillantes y el regreso del emblemático bombshell blowout. Los maquilladores y estilistas del desfile revelaron las técnicas y los productos que utilizaron para crear el beauty look de los ángeles.
Resumen para apurados
- Los estilistas Pat McGrath y Guido Palau crearon los icónicos looks del desfile de Victoria's Secret 2026 en Los Ángeles, buscando renovar el clásico glamour de la marca.
- Mediante un cuidado intensivo de la piel, bases ligeras y el clásico peinado bombshell blowout, los especialistas adaptaron las técnicas a la textura natural de cada modelo.
- La propuesta consolida el regreso de la estética nostálgica y sensual a las pasarelas, marcando tendencias globales de maquillaje luminoso y cabello con volumen personalizado.
Rosa, rosa y más rosa. Batas de satén, ruleros enormes, extensiones de pelo a un costado y mesas repletas de brochas, maquillaje y brillos. Así se vivía el backstage del Victoria's Secret Fashion Show 2026 en los estudios de Sony Pictures, en Los Ángeles, donde las modelos se preparaban entre espejos iluminados, retoques de gloss y percheros de lencería. Todavía faltaban unas horas para salir a la pasarela, pero el característico glamour de los ángeles ya empezaba a tomar forma.
Detrás de los looks de esta edición estuvieron dos grandes nombres de la industria, Pat McGrath y Guido Palau, quienes compartieron con la revista Harper's Bazaar las técnicas y los productos que utilizaron para preparar a las protagonistas del desfile.
Pat McGrath y el maquillaje de los ángeles
Considerada una de las maquilladoras más influyentes de la moda, Dame Pat McGrath regresó por segundo año consecutivo como responsable del maquillaje del Victoria's Secret Fashion Show. Con décadas de experiencia trabajando para firmas como Prada, Dior y Maison Margiela, la británica es conocida por sus propuestas creativas y por transformar el maquillaje en una parte fundamental de las pasarelas.
Para esta edición volvió a trabajar junto al director creativo Adam Selman y Guido Palau, con quienes comparte una larga relación profesional. Según explicó a Harper's Bazaar, la intención era recuperar el glamour característico de Victoria's Secret, pero con una nueva interpretación. El resultado combinó pieles radiantes, sombras con destellos y pestañas protagonistas.
En un video del backstage difundido por InStyle, McGrath resumió su objetivo con una frase: “I want my girls to glow”(quiero que mis chicas brillen). Y esa luminosidad no se limitaba al rostro. La maquilladora explicó que dedicaba especial atención a conseguir que la cara y el cuerpo tuvieran el mismo tono y acabado, evitando diferencias visibles bajo las luces de la pasarela.
Para conseguirlo, la preparación de la piel fue fundamental. McGrath explicó que prefiere trabajar sobre un rostro bien hidratado y aplicar el maquillaje en capas finas, evitando las bases demasiado pesadas. De esta manera, la luminosidad puede apreciarse tanto bajo las luces de la pasarela como frente a las cámaras.
De hecho, las modelos suelen comenzar con preparativos incluso antes de llegar al backstage. Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Joan Smalls y Amelia Hamlin acudieron a la facialista de celebridades Keren Bartov, quien contó al medio NewBeauty que realizó tratamientos personalizados para cada una de ellas.
Bartov utilizó su propia línea de skincare y empezó con una limpieza de la piel con un agua micelar que contiene ácido hialurónico, pantenol y extracto de caléndula. Luego aplicó el Booster Peel & Glow Serum, formulado con ácidos exfoliantes como el láctico, el mandélico y el salicílico, además de niacinamida y ácido tranexámico. Estos ingredientes se utilizan para suavizar la textura de la piel, favorecer su renovación superficial y mejorar la apariencia del tono desigual.
Siguió con el Advanced Skin Serum, que combina ceramidas, escualano y componentes vegetales para ayudar a mantener la hidratación y proteger la barrera cutánea. Finalmente, completó el tratamiento con una crema hidratante que contiene glicerina y escualano, seguida de un spray con ácido hialurónico. Según explicó la especialista, su intención no era recurrir a procedimientos intensivos antes del desfile, sino conseguir que la piel estuviera suave, flexible e hidratada para recibir el maquillaje.
Una vez en manos de McGrath, los ojos adquirieron protagonismo. En lugar de realizar exactamente el mismo maquillaje en todas las modelos, la británica explicó a InStyle que adaptaba el diseño a la forma de los ojos de cada una. En Vittoria Ceretti, por ejemplo, optó por un baby wing, un delineado pequeño y delicado que se extiende ligeramente hacia el extremo exterior del ojo. Otras llevaron versiones más intensas del clásico smoky eye, con sombras oscuras y difuminadas.
El glitter también estuvo presente en todas las propuestas, según explicó la maquilladora, que incorporó pequeños destellos sobre los ojos y puntos de luz en el lagrimal, una técnica conocida como sparkle in the inner corner of the eye. Para conseguir los delineados utilizó productos como el PermaGel Ultra Glide Eye Pencil de Pat McGrath Labs, que difuminó antes de aplicar las sombras, acompañadas por pestañas definidas.
Para terminar la piel, compartió otro truco sencillo: aplicar pequeños toques de crema hidratante sobre los pómulos para aportar luminosidad.
Y, por supuesto, no podían faltar los labios con gloss, uno de los elementos más reconocibles del maquillaje de Victoria's Secret. Aunque McGrath no reveló el tono exacto utilizado en esta edición, sí habló de la elección de labios nude para algunas modelos. Además, en el desfile de 2025 había presentado una combinación que despertó el interés de las fanáticas del beauty.
En aquella ocasión, utilizó el delineador Legendary Longwear Lip Liner, en los tonos Done Undone, un rosa nude, y Mocha Obsession, un marrón neutro. Por encima aplicó el LUST: Gloss en Earth Angel, un brillo color champán con reflejos rosados y cobrizos que se convirtió en uno de los productos más comentados del maquillaje de los ángeles.
El secreto estaba también en su aplicación. En una entrevista con Teen Vogue, la maquilladora contó que suele colocar un poco más de brillo en el centro de los labios para que las partículas luminosas reflejen la luz y destaquen el acabado.
Guido Palau y el regreso del bombshell blowout
Si hay un peinado que representa la historia de Victoria's Secret, es el bombshell blowout. Ese brushing de volumen generoso, raíces levantadas y ondas con movimiento que popularizaron supermodelos como Gisele Bündchen, Adriana Lima y Alessandra Ambrosio durante los años dorados del Fashion Show. Para 2026, el responsable de recuperar esa estética fue Guido Palau, uno de los estilistas más reconocidos de la moda, que trabajó con firmas como Prada, Versace y Alexander McQueen.
Las imágenes del backstage mostraron a modelos como Paloma Elsesser, Alex Consani y Anok Yai con grandes ruleros colocados sobre la cabeza, una de las técnicas utilizadas por el equipo de Palau para conseguir el volumen y movimiento característicos del peinado.
Sin embargo, esta edición no buscó que todas llevaran exactamente el mismo look. En declaraciones a Harper's Bazaar, el estilista explicó que su propuesta combinaba el clásico brushing voluminoso con una celebración de los rulos y las texturas naturales. Una manera de recuperar el glamour de Victoria's Secret sin dejar de lado las particularidades de cada melena.
Para conseguir esos resultados, Palau recurrió a varios productos que forman parte de su kit de trabajo. Entre ellos se encuentra el L'Oréal Paris Elnett Hairspray, la conocida laca que permite fijar los peinados manteniendo el movimiento del pelo. También utilizó dos productos de Color Wow. El primero fue Dream Coat Supernatural Spray, un spray que se activa con el calor del secador y está formulado para controlar el frizz y aportar un acabado más suave y brillante. El segundo, Xtra Large Bombshell Volumizer, es una espuma ligera diseñada para aportar cuerpo y volumen sin dejar el pelo rígido. A estos productos se sumaron extensiones, utilizadas en determinados peinados para conseguir mayor volumen.
Después de horas entre ruleros, cepillos y secadores, las modelos dejaron las sillas de peluquería para salir a la pasarela. Las batas de satén rosa quedaron atrás y llegó el momento de las alas.