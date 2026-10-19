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Día de la Madre: las ventas cayeron un 21,2% en los comercios del centro tucumano

El ticket promedio fue de $57.000, las tarjetas de crédito concentraron los pagos y el sábado 17 de octubre fue la jornada de mayor movimiento.

Celebración del Día de la Madre. CAME
Celebración del Día de la Madre. CAME
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las ventas del Día de la Madre cayeron un 21,2% en comercios de San Miguel de Tucumán en octubre por la retracción del consumo, informó la Cámara de Comercio local.
  • Pese a las promociones y cuotas con tarjeta, el 78,6% de los locales reportó bajas. El ticket promedio rondó los $57.000 y el sábado concentró la mayor actividad.
  • El sector buscará coordinar campañas anticipadas y mejores planes de financiación con entidades financieras para intentar reactivar las ventas en las próximas fechas clave.
Resumen generado con IA

Las ventas por el Día de la Madre registraron una caída del 21,2% en la capital tucumana, según un relevamiento realizado entre comerciantes sobre el desempeño de la campaña. El resultado reflejó un escenario desfavorable para el sector, pese a las promociones, los descuentos y las alternativas de financiación implementadas para incentivar el consumo.

De acuerdo con el informe presentado por la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, el 78,6% de los comerciantes consultados indicó que las ventas disminuyeron, mientras que el 14,3% señaló que se mantuvieron sin cambios. Apenas el 7,1% manifestó haber registrado un aumento durante el período analizado.

El ticket promedio informado fue de $57.000 y el sábado 17 de octubre concentró la mayor actividad comercial de la campaña, en una fecha tradicionalmente importante para los negocios.

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Las tarjetas de crédito, protagonistas

Las tarjetas de crédito fueron el medio de pago más utilizado, principalmente a través de planes de financiación en tres y seis cuotas. Según el relevamiento, estas alternativas tuvieron un papel destacado en las operaciones realizadas durante la campaña.

Entre las estrategias comerciales también se incluyeron descuentos, promociones con tarjetas y la ampliación de los horarios de atención durante el viernes y el sábado.

Sobre esta última medida, el 57,1% de los comerciantes consideró que la extensión horaria tuvo un impacto positivo en las ventas. En cambio, el 28,6% evaluó que su efecto fue neutro y el 14,3% afirmó que tuvo un resultado negativo.

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De esta manera, aunque más de la mitad de los consultados valoró favorablemente la iniciativa, la ampliación del horario no generó una percepción positiva en todos los comercios.

Balance desfavorable en el comercio

El resultado de la campaña dejó un balance mayoritariamente negativo para los negocios de la capital tucumana. La caída general del 21,2% se combinó con una amplia mayoría de comerciantes que reportó menores ventas, incluso durante una fecha vinculada tradicionalmente con un mayor movimiento de consumo.

Entre las líneas de acción planteadas en el informe se destaca la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre la Cámara y sus asociados, con campañas de difusión anticipadas, promociones atractivas, beneficios y alternativas de financiación que contribuyan a incentivar las compras.

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