Eugenia Quevedo lanzó “Mi ángel, mi madre”, la emotiva canción dedicada a su mamá

El sentido de la letra y el material audiovisual

La letra expone la vivencia de la ausencia y el recuerdo de la figura materna. Entre sus versos, la canción expresa: “Sabes, aún te busco cada día al despertarme porque tengo algunas cosas que contarte” y agrega “sabes, no hay momentos que yo deje de extrañarte y me vienen unas ganas de abrazarte por tenerte tanto amor y admiración”.