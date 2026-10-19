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Eugenia Quevedo lanzó “Mi ángel, mi madre”, la emotiva canción dedicada a su mamá

La cantante de La Banda de Carlitos presentó la canción y su videoclip durante la jornada del Día de la Madre. El tema aborda el recuerdo y la ausencia física de quien le dio la vida.

Mi angel, mi madre. El homenaje de Eugenia Quevedo a su madre.
Mi angel, mi madre. El homenaje de Eugenia Quevedo a su madre.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Eugenia Quevedo lanzó en plataformas digitales su canción y videoclip "Mi ángel, mi madre" por el Día de la Madre, en homenaje a su mamá fallecida.
  • La vocalista de La Banda de Carlitos compuso la obra explorando el duelo, el recuerdo cotidiano y el agradecimiento por el vínculo que mantenía con su progenitora.
  • La publicación amplía el repertorio solista de la cantante cuartetera y ofrece a sus seguidores un emotivo tributo abierto para recordar la figura materna.
Resumen generado con IA

En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, la cantante Eugenia "La Muela" Quevedo presentó oficialmente su nuevo tema titulado “Mi ángel, mi madre”. El lanzamiento, publicado el domingo 18 de octubre, incluyó el estreno del videoclip correspondiente en plataformas digitales.

La obra tiene un significado personal para la vocalista de La Banda de Carlitos, cuya madre falleció hace varios años. La composición explora la vigencia de ese vínculo y la búsqueda de refugio en la memoria cotidiana.


El sentido de la letra y el material audiovisual

La letra expone la vivencia de la ausencia y el recuerdo de la figura materna. Entre sus versos, la canción expresa: “Sabes, aún te busco cada día al despertarme porque tengo algunas cosas que contarte” y agrega “sabes, no hay momentos que yo deje de extrañarte y me vienen unas ganas de abrazarte por tenerte tanto amor y admiración”.

En otro tramo del tema, la letra enfatiza el reconocimiento por el acompañamiento recibido: “Por haber sido mi cómplice y amiga, por haber curado siempre mis heridas yo te ofrezco este homenaje en mi canción”. Sentidamente concluye: “Madre, por qué como vos no ha querido nadie, sos el ángel que vivió para cuidarme”.

El lanzamiento estuvo acompañado por una producción audiovisual con puesta en escena e interpretación de la artista, pensada como una dedicatoria abierta a las madres. El material ya se encuentra disponible para su reproducción en las distintas plataformas digitales.


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