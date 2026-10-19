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Día de la Madre: el consumo familiar sigue siendo acotado

En la celebración, las ventas comerciales acumulan cinco años consecutivos a la baja.

REGALOS PARA MAMÁ. El ticket promedio se ubicó en $ 63.197.
REGALOS PARA MAMÁ. El ticket promedio se ubicó en $ 63.197.
Por Redacción Economía Hace 3 Hs

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 1,4% interanual en los comercios minoristas PyME y acumularon cinco años consecutivos de bajas para esta celebración. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), hay una persistencia de un consumo acotado por presupuestos familiares estrictos, donde el financiamiento en cuotas y las promociones operaron como herramientas indispensables para atenuar la retracción de la actividad comercial.

El ticket promedio se ubicó en $ 63.197, aunque con diferencias entre los sectores. De acuerdo con el análisis de la entidad, los consumidores priorizaron regalos de menor valor, mientras que los comercios recurrieron a descuentos y cuotas sin interés para sostener las operaciones, incluso a costa de reducir sus márgenes de rentabilidad. De los seis rubros relevados por CAME, cuatro registraron caídas interanuales y solo dos mostraron resultados positivos. Las mayores bajas se produjeron en electrodomésticos (-3,6%), cosméticos y perfumería (-3,2%) y equipos periféricos y celulares (-3,2%). También retrocedieron las ventas de calzado (-2,2%). En cambio, librería creció 3,4% e indumentaria tuvo una mejora marginal de 0,1%.

Día de la Madre: las ventas cayeron un 1,4% y acumularon cinco años en baja

Día de la Madre: las ventas cayeron un 1,4% y acumularon cinco años en baja

Respecto a la incidencia de la festividad en las ventas del mes, el 39,9% de los comercios relevados consideró que el impacto fue moderado, mientras que un 31,7% señaló que suma, pero no cambia el panorama. Por su parte, un 19,3% indicó que no generó impacto en su actividad y solo el 9% la definió como clave para traccionar las ventas mensuales, confirmando que la fecha actuó como un alivio temporal más que como un impulso sostenido para el sector minorista. El 51,3% de los comercios señaló que las ventas se ubicaron en niveles iguales a los esperados, mientras que un 32,5% reportó resultados por debajo de sus estimaciones (29,4% peor y 3,1% mucho peor). Por su parte, el 16,2% restante manifestó haber superado sus previsiones iniciales (15,2% mejor). En conjunto, la distribución refleja un desempeño mayormente alineado con las proyecciones, aunque con más comercios por debajo de lo esperado que por encima, en un marco de prudencia donde la fecha mantuvo su relevancia tradicional, pero sin generar un quiebre en la tendencia general de demanda contenida.

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