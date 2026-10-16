Jana Maradona le respondió a su hermana Dalma y negó un acuerdo con Morla: “Todo se basa en una mentira”

Resumen para apurados
- Jana Maradona le respondió públicamente a su hermana Dalma tras ser acusada de pactar con Matías Morla y defendió su pedido de absolver al psicólogo Carlos Díaz en el juicio.
- Dalma cuestionó la postura judicial de Jana. Ante esto, Jana aclaró que coincidió en seis de siete imputados y negó recibir dinero del exabogado de su padre, a quien aún demanda.
- La interna entre las hijas de Diego Maradona expone fracturas en la querella familiar durante el tramo decisivo del juicio penal por la muerte del astro del fútbol.
La pelea entre Dalma y Jana Maradona sigue sumando capítulos. Después de que la hija mayor del ex astro del fútbol cuestionara públicamente a su hermana por su posición en el juicio por la muerte de su padre, Jana rompió el silencio y le respondió.
En su descargo, defendió la decisión que tomó junto con sus abogados de pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz y negó tener un acuerdo con Matías Morla, ex apoderado del ex futbolista. Además, apuntó directamente contra Dalma y la acusó de difundir una versión falsa sobre sus motivaciones.
“El problema es que intentás generar una narrativa para que yo quede como la hija de p..., siendo que todo se basa en una mentira”, escribió.
Jana Maradona explicó por qué pidió la absolución de Carlos Díaz
En su publicación, Jana sostuvo que su postura había sido comunicada antes de los alegatos finales y que el planteo sobre Díaz había sido discutido con los representantes legales de las querellas y la fiscalía.
“Para empezar, antes de los alegatos mis abogados hablaron con los abogados de las querellas y la fiscalía y dimos nuestra postura sobre cada imputado y de hecho el punto Díaz fue tema de debate. De 7 imputados coincidimos en 6”, detalló.
También cuestionó los señalamientos que recibió por su decisión y aclaró que su opinión personal sobre el psicólogo no había cambiado.
“Dicho esto, Díaz no me deja de parecer un imbécil y desagradable como persona, eso está clarísimo y lo dije en mi alegato”, expresó.
Jana diferenció así su valoración personal del profesional de la posición que adoptó en el proceso judicial. A su vez, sostuvo que cada parte podía tener su propia interpretación de los hechos, pero rechazó que se la acusara sin fundamentos.
Qué dijo Jana sobre Dalma y su vínculo con Matías Morla
En otro tramo del mensaje, Jana se dirigió directamente a su hermana y cuestionó la manera en que expuso el conflicto en las redes sociales. “Dalma, el problema no es que te expreses porque podés hacerlo sobre los temas que quieras en tus redes”, señaló.
Luego negó haber llegado a un acuerdo con Morla o recibir dinero de él. “No me paga Morla, no arreglé con Morla”, afirmó. Y agregó: “Sé perfectamente lo hijo de p... y garca que es”.
Para respalar su postura, recordó que las tres hermanas -Dalma, Gianinna y ella- participan desde hace seis años en otro proceso penal contra el exapoderado de Diego Maradona y otras personas de su entorno.
Según relató, en la última audiencia de esa causa ella y Dalma fueron las únicas de las tres que estuvieron presentes.
Además, aseguró que en su alegato solicitó que se investigara a otras personas vinculadas a Morla. “En mi alegato metí la extracción de testimonios contra Pomargo (cuñado de Morla) y Vanesa Morla (hermana de Morla), entre otros, o sea, pedí que se los investigue como coautores por el homicidio de nuestro padre”, escribió.
Jana cerró su descargo con un pedido para que no se tergiversara su posición: “Creo que mi posición está clara. No omitan, ni inventen”.