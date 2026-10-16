Jana Maradona le respondió a su hermana Dalma y negó un acuerdo con Morla: “Todo se basa en una mentira”

Además, aseguró que en su alegato solicitó que se investigara a otras personas vinculadas a Morla. “En mi alegato metí la extracción de testimonios contra Pomargo (cuñado de Morla) y Vanesa Morla (hermana de Morla), entre otros, o sea, pedí que se los investigue como coautores por el homicidio de nuestro padre”, escribió.