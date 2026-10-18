Diez años de la canonización del Cura Brochero: la extraordinaria misión que lo convirtió en santo

Para comprender la dimensión de esa obra, hay que volver a los caminos serranos que el sacerdote recorría a fines del siglo 19. El viento helado de las Altas Cumbres golpea con fuerza sobre el sendero de piedra y tierra. A lomo de mula, abrigado por un poncho serrano y con la sotana raída por el polvo del matorral, avanza un hombre cuyo rostro ostenta la firmeza del granito. No lleva únicamente un breviario en el morral: transporta la obstinación de quien se niega a aceptar que el progreso se detenga antes de cruzar la sierra.