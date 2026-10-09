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Córdoba prepara una escultura de más de tres toneladas del Cura Brochero para recibir al papa León XIV

La obra será instalada en uno de los accesos a la capital provincial, sobre la autopista Córdoba-Carlos Paz.

CÓRDOBA. Preparan una escultura de más de tres toneladas del Cura Brochero para recibir al papa León XIV.
CÓRDOBA. Preparan una escultura de más de tres toneladas del Cura Brochero para recibir al papa León XIV. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Córdoba emplazará una escultura de tres toneladas del Cura Brochero en la autopista a Carlos Paz para homenajear al santo ante la visita del papa León XIV el 10 de noviembre.
  • La obra se ensambla en barrio Centenario y requerirá un gran operativo de traslado. Brochero fue un sacerdote canonizado en 2016 por su labor social y pastoral serrana.
  • El monumento quedará como un ícono de acceso a la capital y marcará el inicio de una histórica jornada papal que incluirá una misa masiva en la Escuela de Aviación Militar.
Resumen generado con IA

Córdoba avanza con los preparativos para recibir al papa León XIV con un homenaje al Cura Brochero. Se trata de una escultura de más de tres toneladas que será instalada sobre la autopista Córdoba-Carlos Paz y que se convertirá en uno de los símbolos de la visita del Pontífice a la provincia.

La obra se construye en un taller del barrio Centenario, donde un equipo trabaja en la estructura interna y el ensamblaje de las distintas partes. Por su tamaño y peso, el traslado requerirá una logística especial, con un camión semirremolque y un operativo para cortar la calle durante la maniobra.

Entre los detalles de la figura se destaca la mano izquierda, que pesa aproximadamente 50 kilos y mide un metro de largo. La escultura será montada por completo en el taller y luego dividida en varias secciones para facilitar su retiro y transporte.

“Es una obra muy significativa para los cordobeses y para todo el mundo. Sin duda, recibir al Papa con esta inauguración es muy importante”, explicó uno de los responsables del proyecto en diálogo con TN.

Quién fue el Cura Brochero

José Gabriel del Rosario Brochero nació en 1840 en Villa Santa Rosa, Córdoba. Dedicó gran parte de su vida a la labor pastoral y social en las zonas rurales de las sierras cordobesas, donde impulsó la construcción de caminos, escuelas y capillas.

Conocido como el Cura Brochero, también promovió los ejercicios espirituales y recorrió a caballo extensos territorios para asistir a las comunidades más alejadas.

En 2016 fue canonizado por el papa Francisco y se convirtió en el primer santo nacido y fallecido en la Argentina. La escultura busca rendir homenaje a su figura en el marco de la visita de León XIV.

La agenda del Papa en Córdoba

La llegada del Pontífice está prevista para el martes 10 de noviembre. Las actividades comenzarán el día anterior con una vigilia juvenil en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El martes, León XIV arribará a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Una hora después, encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA. Allí también recorrerá el lugar en papamóvil para saludar a los fieles.

Al mediodía, el Papa se trasladará hacia el centro histórico de Córdoba y saludará a la multitud desde el balcón del Arzobispado. Más tarde, participará de un encuentro con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

La inauguración de la escultura del Cura Brochero se sumará así a los homenajes previstos para una visita que tendrá como protagonista al santo cordobés, referente de la historia religiosa y social de la provincia.

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