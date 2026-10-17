Video: Dibu Martínez sufrió un durísimo golpe en la cabeza y lo retiraron en camilla

Emiliano “Dibu” Martínez encendió este sábado las alarmas durante el partido que Chelsea disputó como visitante frente a Everton, luego de sufrir un fuerte golpe en un choque con el defensor Jarrad Branthwaite. El arquero argentino quedó tendido sobre el césped y, tras varios minutos de atención médica, fue retirado en camilla.
El episodio se produjo a partir de un tiro libre frontal al área de Chelsea. En la disputa por la pelota, Martínez y Branthwaite chocaron violentamente, en una acción que dejó a ambos jugadores en el suelo. Sin embargo, el arquero se llevó la peor parte y necesitó asistencia inmediata.
LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F56nOkoXCB— SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026
La situación generó preocupación en el estadio. El equipo médico ingresó al campo de juego para atender al arquero, que permaneció inmóvil durante varios minutos antes de ser evacuado en camilla.
🏴🔵 DURÍSIMA IMAGEN DEL DIBU MARTÍNEZ El portero argentino sale ENTRE LÁGRIMAS del Everton - Chelsea tras un fuerte choque en su cabeza 🇦🇷 https://t.co/Gd0qCbgmqp— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 17, 2026
Pese a la tensión que rodeó el momento, Martínez se mantuvo despierto durante su salida e incluso intercambió algunas palabras con uno de sus compañeros para transmitir tranquilidad.