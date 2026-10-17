DeportesFútbol

Video: Dibu Martínez sufrió un durísimo golpe en la cabeza y lo retiraron en camilla

El arquero argentino protagonizó un impactante choque con Jarrad Branthwaite durante el partido entre Chelsea y Everton.

Martínez golpeó su cabeza contra la de Jarrad Branthwaite (Foto: Reuters/Phil Noble)
Martínez golpeó su cabeza contra la de Jarrad Branthwaite (Foto: Reuters/Phil Noble)
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Emiliano “Dibu” Martínez encendió este sábado las alarmas durante el partido que Chelsea disputó como visitante frente a Everton, luego de sufrir un fuerte golpe en un choque con el defensor Jarrad Branthwaite. El arquero argentino quedó tendido sobre el césped y, tras varios minutos de atención médica, fue retirado en camilla.

El episodio se produjo a partir de un tiro libre frontal al área de Chelsea. En la disputa por la pelota, Martínez y Branthwaite chocaron violentamente, en una acción que dejó a ambos jugadores en el suelo. Sin embargo, el arquero se llevó la peor parte y necesitó asistencia inmediata.

La situación generó preocupación en el estadio. El equipo médico ingresó al campo de juego para atender al arquero, que permaneció inmóvil durante varios minutos antes de ser evacuado en camilla.

Pese a la tensión que rodeó el momento, Martínez se mantuvo despierto durante su salida e incluso intercambió algunas palabras con uno de sus compañeros para transmitir tranquilidad.

Temas ArgentinaEmiliano MartínezEmiliano “Dibu” Martínez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
1

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo
2

Día de la Lealtad en Tucumán: Jaldo encabezará el acto del peronismo en el Hipódromo

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
3

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo
4

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido
5

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido

Ranking notas premium
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
1

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
2

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
3

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
4

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
5

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Más Noticias
Atlético Tucumán-Rosario Central: cómo será el operativo de seguridad y por dónde ingresarán los hinchas

Atlético Tucumán-Rosario Central: cómo será el operativo de seguridad y por dónde ingresarán los hinchas

En Villa Urquiza: el municipio de San Miguel de Tucumán erradicó un basural e instaló juegos infantiles

En Villa Urquiza: el municipio de San Miguel de Tucumán erradicó un basural e instaló juegos infantiles

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

¿Seguirán las lluvias en Tucumán? Qué dice el pronóstico para este sábado y domingo

Alerta amarilla: cuatro provincias tendrán un sábado de tormentas y posible granizo

Alerta amarilla: cuatro provincias tendrán un sábado de tormentas y posible granizo

Una vida que sigue en movimiento: “Mis años no existen en el ballet”

Una vida que sigue en movimiento: “Mis años no existen en el ballet”

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

Comentarios