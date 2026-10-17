"Dibu" Martínez sufrió una fractura de mandíbula y será operado tras un fuerte golpe en la Premier League

La victoria de Chelsea por 2-0 ante Everton, por la Premier League, quedó en segundo plano después de una escena que encendió las alarmas en el fútbol argentino. Emiliano "Dibu" Martínez sufrió un fuerte golpe en la cabeza, debió abandonar el campo de juego en camilla y fue trasladado a un hospital para someterse a distintos estudios médicos. Aunque las primeras evaluaciones ofrecieron resultados alentadores, una posible fractura de mandíbula mantiene la preocupación por su estado de salud.