"Dibu" Martínez sufrió una fractura de mandíbula y será operado tras un fuerte golpe en la Premier League
El arquero de la Selección Argentina fue retirado en camilla durante la victoria de Chelsea ante Everton y trasladado a un hospital. Los primeros estudios de cabeza, cuello y espalda arrojaron resultados favorables, pero una lesión en la mandíbula genera preocupación.
Resumen para apurados
- Emiliano Martínez sufrió una fractura de mandíbula tras chocar con un rival este sábado en el triunfo de Chelsea ante Everton por la Premier League y deberá ser operado.
- A los 20 minutos del segundo tiempo, el arquero chocó con Jarrad Branthwaite al cortar un tiro libre. Fue atendido durante diez minutos y retirado en camilla consciente.
- La lesión enciende alarmas en la Selección Argentina y el Chelsea. Aunque los estudios craneales dieron bien, se aguarda el parte oficial sobre los tiempos de recuperación.
La victoria de Chelsea por 2-0 ante Everton, por la Premier League, quedó en segundo plano después de una escena que encendió las alarmas en el fútbol argentino. Emiliano "Dibu" Martínez sufrió un fuerte golpe en la cabeza, debió abandonar el campo de juego en camilla y fue trasladado a un hospital para someterse a distintos estudios médicos. Aunque las primeras evaluaciones ofrecieron resultados alentadores, una posible fractura de mandíbula mantiene la preocupación por su estado de salud.
El episodio ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando el arquero de la selección argentina salió a despejar un tiro libre enviado al área. En su intento por rechazar la pelota, chocó con Jarrad Branthwaite, defensor de Everton, y también quedó involucrado en la acción Thierno Barry. El impacto dejó al argentino tendido sobre el césped y obligó a detener el encuentro durante aproximadamente diez minutos.
Los médicos ingresaron inmediatamente para asistirlo. Martínez permaneció inmovilizado mientras recibía atención y finalmente fue retirado en camilla, ante la preocupación de sus compañeros y los espectadores. En su lugar ingresó Mike Penders, quien tuvo su debut en la Premier League.
Una vez finalizado el encuentro, el entrenador de Chelsea, Xabi Alonso, brindó las primeras precisiones sobre la situación del arquero. "Por lo que sé, salió del estadio consciente y ahora está en el hospital haciéndose estudios por precaución", explicó.
LA JUGADA QUE SACÃ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano MartÃnez saliÃ³ a cortar un centro, pero sufriÃ³ un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. MirÃ¡ la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F56nOkoXCB— SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026
El técnico también pidió prudencia antes de sacar conclusiones sobre la gravedad de la lesión. "Veremos qué pasa, pero eso es lo que sé hasta ahora. Tenemos que esperar. Ojalá no sea nada demasiado grave, pero por el momento debemos esperar", señaló.
Qué se sabe sobre la lesión de "Dibu" Martínez
Según la información difundida por Olé, los estudios de cabeza, cuello y espalda arrojaron resultados favorables, pero los médicos detectaron una fractura en la mandíbula que requeriría una intervención quirúrgica. El medio informó que la operación estaba prevista para este mismo sábado.
Sin embargo, Chelsea todavía no confirmó oficialmente la fractura ni la necesidad de una operación. Tampoco se comunicaron plazos de recuperación. El diagnóstico de conmoción cerebral fue reportado por Reuters, por lo que será necesario seguir la evolución médica del arquero.
La situación también mantiene en alerta a la selección argentina, en la que el "Dibu" ocupa un lugar fundamental. Por ahora, la principal noticia alentadora es que abandonó el estadio consciente.