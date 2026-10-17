Kicillof lanzó su mensaje para 2027: "Cuenten conmigo para poner el cuerpo"

Resumen para apurados
- Este sábado en La Matanza, Axel Kicillof conmemoró el Día de la Lealtad, criticó a Javier Milei y se ofreció a encabezar la alternativa del peronismo para las elecciones de 2027.
- La jornada expuso la fragmentación del PJ en actos separados, mientras el gobernador respaldó a Cristina Kirchner y buscó consolidar su propio armado político territorial.
- El discurso acelera la disputa interna por la conducción del peronismo frente al kirchnerismo y perfila a Kicillof en la carrera hacia las presidenciales de 2027.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este sábado el acto por el Día de la Lealtad peronista en González Catán, partido de La Matanza, donde defendió a Cristina Kirchner, cuestionó al presidente Javier Milei y lanzó un mensaje con la mirada puesta en las elecciones de 2027. “Cuenten conmigo para poner el cuerpo y asumir las responsabilidades que hagan falta”, afirmó.
El mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y otros funcionarios provinciales y municipales.
“Nos querían callar, nos querían esconder, nos querían terminar, y acá estamos celebrando el Día de la Lealtad, celebrando a Perón y a Evita”, expresó Kicillof durante su discurso.
El gobernador también reivindicó las ideas de Juan Domingo Perón y sostuvo que el fundador del movimiento justicialista “nos enseñó una forma de gobernar”. En ese sentido, planteó que la justicia social es una condición indispensable para alcanzar la libertad.
“¿Dónde está la verdadera libertad? Lo vuelvo a decir y el que dudaba, hoy después de tres años de este experimento ya lo sabe bien: sin justicia social no hay libertad verdadera; sin justicia social hay privilegios, explotación y desigualdad”, afirmó.
Las críticas a Milei y la defensa de Cristina Kirchner
Durante el acto, Kicillof cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y vinculó el contexto político argentino con el avance de la ultraderecha internacional.
“Este 17 de octubre es distinto porque es distinto el contexto, la situación, los desafíos y las tareas a las que nos convoca. Nos toca vivirlo en una Argentina gobernada por una expresión de la ultraderecha internacional”, sostuvo.
También rechazó lo que consideró una subordinación de la política exterior argentina a otros países. “Argentina no va a recibir y no puede recibir órdenes del extranjero, de Estados Unidos ni de Israel. Argentina no puede tener, en vez de un presidente, un ‘che pibe’ de los mandados del presidente de EE.UU”, afirmó.
En otro tramo de su discurso, el mandatario bonaerense se refirió a Cristina Kirchner y cuestionó su situación judicial. “Hoy Cristina está injustamente presa por defender nuestras banderas”, sostuvo.
El mensaje de Kicillof rumbo a las elecciones de 2027
El gobernador llamó al peronismo a construir una alternativa política para los próximos comicios y manifestó su disposición a asumir responsabilidades para enfrentar al Gobierno de Milei.
“Hoy podemos decir que se inició la largada para ese triunfo que nos espera en 2027”, aseguró. Luego, ratificó su compromiso con el armado político: “Cuenten conmigo para poner el cuerpo, recorrer el país y asumir las responsabilidades que hagan falta”.
Kicillof consideró que el peronismo debe superar el papel de oposición y presentar una propuesta capaz de modificar el rumbo económico nacional.
“No alcanza con ser oposición. Los problemas nacionales no pueden tener una solución en una sola provincia. Tenemos que cambiar la política económica que lleva adelante el gobierno nacional. Tenemos que dar vuelta el desastre que están generando”, expresó.
El peronismo conmemoró el 17 de octubre con actos separados
La celebración del Día de la Lealtad volvió a mostrar las diferencias internas del peronismo, que organizó actividades desde distintas vertientes y sin una convocatoria conjunta de sus principales referentes.
Kicillof encabezó su acto en La Matanza, uno de los distritos con mayor peso electoral de la provincia de Buenos Aires y un bastión histórico del justicialismo. La convocatoria tuvo el sello del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que impulsa el gobernador para fortalecer su armado territorial.
Por su parte, Máximo Kirchner participará de un acto en Chaco junto al exgobernador Jorge Capitanich. La intención de esa actividad es mostrar una recorrida y una construcción política con un perfil “más federal”.
En paralelo, el kirchnerismo concentrará su convocatoria por el 17 de octubre en San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La intención es otorgarle a la expresidenta un lugar central en la jornada y reforzar el reclamo para que pueda competir en las elecciones de 2027.
La organización de las actividades expone las diferencias sobre el liderazgo y la estrategia electoral del espacio. Mientras Kicillof busca consolidar su propio armado desde la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo apuesta a mantener a Cristina Kirchner en el centro de la escena política y electoral.