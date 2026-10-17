Kicillof lanzó su mensaje para 2027: "Cuenten conmigo para poner el cuerpo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este sábado el acto por el Día de la Lealtad peronista en González Catán, partido de La Matanza, donde defendió a Cristina Kirchner, cuestionó al presidente Javier Milei y lanzó un mensaje con la mirada puesta en las elecciones de 2027. “Cuenten conmigo para poner el cuerpo y asumir las responsabilidades que hagan falta”, afirmó.