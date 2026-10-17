"No me siento ni un poco culpable": Tamara Paganini defendió sus dichos sobre Darío Giordano
La mediática volvió a responder a las críticas tras sus controversiales dichos en la red. Defendió su postura de dudar ante una denuncia, pidió resguardar a los menores de edad y lanzó duras frases contra quienes la juzgan.
Resumen para apurados
- Tamara Paganini defendió recientemente en Instagram su postura de dudar ante la denuncia contra Darío Giordano, tras recibir críticas por cuestionar el testimonio de un menor.
- La controversia inició en su streaming al afirmar que los niños mienten, sugiriendo peritajes judiciales para descartar manipulación del entorno antes de emitir juicios.
- El debate expone la tensión entre la opinión pública y el tratamiento judicial en causas familiares delicadas, mientras persisten las repercusiones sobre sus declaraciones.
Tamara Paganini realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para ampliar lo que ya había dicho al aire en su programa de streaming. Luego de un preámbulo en el que consultó por detalles técnicos, explicó que estaba en apuros y que debía salir de plano para no ser cancelada por Instagram ya que “empezó a fumar un montón”, la conductora ratificó su posición de elegir la duda luego de la imputación realizada por Valentín Yankelevich contra su padre. La actriz sentenció que “no le tenía que pedir disculpas a nadie por desconfiar”, aseverando que se debía proteger al infante aunque las certezas debían probarse en las vías judiciales.
En un extenso fragmento de su transmisión en vivo publicada en Instagram, Paganini amplió su enfoque sobre la aseveración que días atrás hizo durante su programa en ZAC Radio Stream. La actriz contó que tras cuantiosos llamados de canales y pedidos de notas, decidió aclarar los cuestionamientos hacia la mirada de Valentín Yankelevich en los que había afirmado que prefería cuestionar su relato. “Yo, la verdad, descreo de todo. No puedo aseverar que eso es verdad”, afirmó en ese momento.
El descargo en redes y la protección de los menores
Ahora la mediática subió un video en el que aseguró que “los niños mienten” pero que eso no implicaba que se debía “arrancar dudando de los chicos”. A la vez explicó que cuando ocurre una acusación, el menor debe ser apartado de todo su entorno familiar, incluso de quienes realizan la presentación judicial ya que esta puede ser en realidad “falsa” y detrás podrían existir instancias de manipulación infantil.
"Vos, ni vos ni yo, somos ni jueces ni jurados. Entonces yo, por las dudas, siempre dudo", sentenció Paganini al inicio de su vivo en el que aclaró el concepto de “los niños mienten”. “Claro que los niños mienten, pero no por maldad. Muchas veces los hijos fabulan o porque les meten cosas en la cabeza o porque escucharon un relato parecido en la escuela de algún compañerito y a eso tiene que estar atenta la maestra”, señaló la actriz. Sin embargo aclaró que ante un reclamo de maltrato por parte de un pequeño se debe alejarlo de todo el entorno que lo rodea.
Polémicas declaraciones sobre las denuncias judiciales
Sin embargo, intentó calmar las aguas al expresar: “Siempre hay que cuidar al niño. Ante una denuncia hay que alejar al chico del supuesto agresor y también del denunciante”. Pero, solo generó mayor repercusión: “Inmediatamente, peritar al menor para constatar que no está sufriendo un 'lavado de cabeza' ya que esto es también maltrato infantil”.
Luego de su reflexión sobre los casos de maltrato, Paganini volvió hacia el origen de la polémica en la que subrayó que no tiene una postura tomada a favor de ninguna de las partes. “No sé chicos, ¿por qué habría de tener una opinión formada del tema de Darío Giordano? ¿Por qué tenés que tener una opinión formada del tema de Darío Giordano? ¿Quién sos? ¿Y quién soy yo para decir si es inocente, si es culpable? Eso chicos es a saber.
La postura firme frente a las críticas del público
La actriz aseguró que los hechos se probarían en las estancias correspondientes. "¿Quién soy yo para decir si es inocente, si es culpable? Eso se va a saber cuando se cierre el expediente". Al mismo tiempo, Paganini criticó que la gente juzgue o tome partido basándose en lo que difunden los programas de espectáculos o de "chimento".
El fragmento que se extiende hasta los 40 minutos continúa con una negativa de Paganini a disculparse por las aseveraciones sosteniendo que dudar no equivale a culpar a las víctimas, sino a fomentar el pensamiento crítico y la investigación profunda frente a temas delicados antes de emitir juicios apresurados. Luego fue categórica en su criterio: “No me siento ni un poco culpable ni un poco errada sobre lo que dije en mi streaming. Ni un poco culpable, ni un poco errada. Yo dudo. Al que le guste bien y al que no le guste, que me la... Así, en filita, me la... Lamen”, sentenció.