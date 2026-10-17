"No me siento ni un poco culpable": Tamara Paganini defendió sus dichos sobre Darío Giordano

El fragmento que se extiende hasta los 40 minutos continúa con una negativa de Paganini a disculparse por las aseveraciones sosteniendo que dudar no equivale a culpar a las víctimas, sino a fomentar el pensamiento crítico y la investigación profunda frente a temas delicados antes de emitir juicios apresurados. Luego fue categórica en su criterio: “No me siento ni un poco culpable ni un poco errada sobre lo que dije en mi streaming. Ni un poco culpable, ni un poco errada. Yo dudo. Al que le guste bien y al que no le guste, que me la... Así, en filita, me la... Lamen”, sentenció.