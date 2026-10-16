Di María revolucionó Tucumán: las historias y emociones que dejó su llegada con Rosario Central

Roxana Alanís, presidenta de la filial 19 de Diciembre de Rosario Central en Tucumán, conoce bien esa mezcla de identidades. Su padre llegó desde Rosario hace muchos años y le transmitió una pasión que ahora ella comparte con su bebé. “Me hice ‘canalla’ a muerte”, aseguró. La agrupación, que comenzó a formarse en 2002, reúne actualmente a más de 50 socios del club y a muchos otros simpatizantes. Para ellos, recibir al equipo en la provincia tiene un significado especial. “Rosario nos queda muy lejos. Hay algunos que viajan seguido, pero lo cierto es que es difícil. Por eso nos encanta que vengan”, explicó.