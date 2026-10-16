Atlético Tucumán recibe a Rosario Central con una deuda pendiente: volver a ganar en casa

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán recibe a Rosario Central este sábado a las 20 en el José Fierro con el objetivo de cortar una racha negativa de siete meses sin ganar como local.
- El local suma 9 fechas sin victorias en casa y Falcioni prepara cuatro cambios; enfrente estará el equipo de Ángel Di María, invicto hace cinco partidos como visitante.
- El Decano necesita sumar para engrosar su promedio antes de la semifinal de Copa Argentina, mientras que Central busca ganar para dar pelea en la cima de la tabla anual.
Este sábado, Atlético Tucumán tendrá una nueva oportunidad para redimirse en el Monumental. Pero enfrente estará nada menos que uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Desde las 20, el “Decano” recibirá al Rosario Central de Ángel Di María, con el objetivo de volver a sonreír en casa después de casi siete meses sin festejos y conseguir tres puntos fundamentales para sus aspiraciones en el Clausura.
La última victoria fue el 1-0 frente a Gimnasia, el 20 de marzo, hasta ahora el único triunfo de Julio César Falcioni en el José Fierro. Desde entonces, Atlético acumula cinco empates y cuatro derrotas en esa condición.
Los números reflejan esa dificultad. De los últimos 27 puntos disputados en su estadio, el “Decano” apenas rescató cinco, con una eficacia del 18,52%. Además, en esos nueve encuentros sin triunfos convirtió solamente cinco goles y recibió ocho.
La tarea de revertir esa tendencia no será sencilla. Como contrapunto de la pobre producción del equipo en 25 de Mayo y Chile, Central es uno de los mejores visitantes del Clausura. Fuera de Arroyito, los dirigidos por Jorge Almirón disputaron seis partidos, con tres victorias (River, Barracas Central y Tigre), dos empates (Talleres y Banfield) y una sola derrota (Belgrano).
Así, el “Canalla” acumula cinco encuentros sin perder fuera de casa y cosechó 11 puntos sobre 18 posibles, con una eficacia del 61,11%, según detalló el diario La Capital de Rosario. Además, es el tercer mejor visitante del torneo, detrás de Independiente e Instituto de Córdoba.
Cambios para reaccionar
Consciente de las dificultades que atraviesa su equipo, Falcioni decidió mover algunas piezas. Según lo ensayado durante la semana, el “Emperador” prepara cuatro modificaciones respecto del conjunto que empató 1-1 con Gimnasia, aunque mantendría su habitual esquema 4-1-4-1.
En defensa, Juan Infante ingresaría por Ignacio Galván, con la intención de darle mayor seguridad al lateral izquierdo. Leonel Vega recuperaría su lugar como volante de contención tras cumplir su suspensión, mientras que Alexis Canelo reemplazaría a Nicolás Laméndola como volante por izquierda, con la misión de aportar mayor presencia en el área y llegada al gol.
La otra variante modificaría dos posiciones: Leandro Díaz regresaría a la titularidad como centrodelantero, después de superar su lesión muscular, y Ramiro Ruiz Rodríguez pasaría a desempeñarse como volante por derecha, en lugar de Renzo Tesuri. Así, Falcioni recuperaría una referencia ofensiva capaz de imponerse en los duelos físicos y aguantar la pelota, mientras que “RRR” aportaría velocidad y desequilibrio desde la banda.
En general, la intención de los cambios es clara: recuperar el nivel individual de aquellos jugadores cuyo rendimiento el DT considera que decayó en los últimos partidos.
Un rival en alza
Central llega entonado después de golear 5-0 a Independiente Rivadavia, con un doblete de Di María y tantos de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Marco Ruben. Sin embargo, Almirón tendrá dos bajas importantes en la mitad de la cancha: Franco Ibarra, por una sobrecarga muscular, y Federico Navarro, quien sufrió un esguince severo de tobillo.
Además, el “Canalla” persigue otro objetivo importante: conquistar por segundo año consecutivo la tabla anual, que lideró en 2025. Actualmente ocupa el cuarto puesto con 50 puntos, apenas dos menos que el líder, Independiente Rivadavia (52), y uno por detrás de Boca y Argentinos (51). Así, llegará al Monumental con la necesidad de sumar para no perder terreno en esa pelea y con el respaldo de sus hinchas en las tribunas.
Del otro lado, Atlético tampoco puede seguir dejando puntos en el camino. La semifinal de la Copa Argentina ya asoma en el horizonte, pero antes está el Clausura y la necesidad de engrosar el promedio. La visita de un rival de jerarquía elevará aún más la exigencia, es cierto. Pero también puede ser el escenario ideal para que el “Decano” recupere esa fortaleza como local que tanto extraña.