Atlético Tucumán recibe a Rosario Central con una deuda pendiente: volver a ganar en casa

Del otro lado, Atlético tampoco puede seguir dejando puntos en el camino. La semifinal de la Copa Argentina ya asoma en el horizonte, pero antes está el Clausura y la necesidad de engrosar el promedio. La visita de un rival de jerarquía elevará aún más la exigencia, es cierto. Pero también puede ser el escenario ideal para que el “Decano” recupere esa fortaleza como local que tanto extraña.