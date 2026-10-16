Gobernadores reclamaron un plan de infraestructura y Santilli advirtió sobre un eventual triunfo de Kicillof

Resumen para apurados
- En el CFI, gobernadores de diversos signos reclamaron hoy a la Nación un plan de obras viales para abaratar costos de transporte y mejorar la competitividad provincial.
- El planteo ocurre ante la paralización de la obra pública federal, en un marco de tensión tras las advertencias del Gobierno contra un eventual avance electoral del peronismo.
- La demanda por infraestructura logística marcará la relación entre la Nación y las provincias, impactando en la matriz productiva y en el próximo escenario electoral.
Los gobernadores volvieron a reclamarle al gobierno de Javier Milei un plan federal de infraestructura y advirtieron sobre los problemas que generan la falta de obras y las dificultades logísticas para trasladar productos.
El planteo reunió a mandatarios de distintos espacios políticos durante una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde coincidieron en la necesidad de sostener políticas públicas que permitan mejorar la competitividad de las economías provinciales.
El reclamo se produjo un día después de una jornada clave en el Congreso nacional, en la que el oficialismo logró frenar una sesión especial con el respaldo de gobernadores aliados.
Sin embargo, durante el encuentro del CFI, los mandatarios evitaron referirse a las negociaciones parlamentarias y concentraron sus intervenciones en los problemas de infraestructura y las necesidades de cada distrito.
Por la reunión pasaron Axel Kicillof, el cordobés Martín Llaryora, el santiagueño Elías Suárez y el entrerriano Rogelio Frigerio, quienes compartieron la mesa de apertura de la Cumbre Federal de Logística. El diagnóstico común fue que las deficiencias de infraestructura encarecen el traslado de productos y reducen la competitividad, por lo que consideraron necesario que la Nación ponga en marcha un plan federal de obras.
El reclamo se mantiene desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en un contexto marcado por el freno a la obra pública nacional. La estrategia de la administración libertaria apunta a concesionar rutas: recientemente, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la concesión de ocho corredores viales que atraviesan 11 provincias, consignó el diario "La Nación".
Advertencia a los gobernadores
Antes del inicio del encuentro, el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, lanzó una advertencia vinculada con el escenario electoral y un eventual triunfo del peronismo. En declaraciones a radio Mitre de Buenos Aires, sostuvo que, si el bonaerense Kicillof ganara las elecciones, “los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”.
“Volverían los cortes de rutas, los piquetes, la quita de coparticipación, en el sur avanzarían las tomas de tierras, se ocuparían campos, dicen que quieren retroceder con los regímenes de inversión”, afirmó.
Santilli también mencionó posibles consecuencias para distintas provincias. Se refirió al impacto que tendría una eventual revisión de los regímenes de inversión en Neuquén y Río Negro, a la posibilidad de que Córdoba vuelva a enfrentar retenciones como las aplicadas durante el conflicto por la resolución 125 y a la situación de Santa Fe en la lucha contra el narcotráfico. También aludió a la actividad minera en Salta.
El jefe de Gabinete, encargado de articular acuerdos políticos con las provincias, defendió el vínculo del gobierno de Milei con los mandatarios que respaldan su orientación económica. “Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”, sostuvo.
Santilli participaría del encuentro del CFI junto con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Infraestructura, logística y políticas
Durante la cumbre, los gobernadores priorizaron los puntos de coincidencia y la necesidad de dar continuidad a determinadas políticas públicas, especialmente las vinculadas con la infraestructura.
Llaryora señaló que, en las conversaciones previas, también hubo preocupación por los efectos del Súper Niño y las situaciones complicadas que ya enfrentan algunas provincias. “Es necesaria una economía ordenada, pero también infraestructura y plan industrial”, expresó.
Desde el entorno de Frigerio, en tanto, señalaron que no hubo referencias a la agenda del Congreso y remarcaron que las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores se desarrollan de manera individual. Los mandatarios se retiraron del encuentro sin hacer declaraciones a los periodistas y tampoco se pronunciaron sobre las advertencias de Santilli.
El anfitrión de la Cumbre Federal de Logística fue Ignacio Lamothe, titular del CFI, quien recibió elogios de los participantes por el financiamiento y la asistencia técnica que brinda el organismo. De las exposiciones participaron técnicos y empresarios del sector, ante un auditorio de unas mil personas.
Los reclamos por infraestructura contrastan con los cuestionamientos de referentes libertarios, que consideran al CFI una “caja política” de los gobernadores y lo describen como un espacio desde el cual los mandatarios provinciales articulan estrategias de confrontación con el Gobierno nacional.
Hace poco más de un año, una reunión de gobernadores en el organismo había impulsado proyectos para modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. Aquella fue la primera y única reacción conjunta de los mandatarios en ese sentido.
Más allá de las diferencias políticas y de las negociaciones particulares con la Nación, la infraestructura volvió a ocupar un lugar central en la agenda provincial, con un reclamo compartido por gobiernos de distintos signos políticos: la necesidad de mejorar las rutas y la logística para reducir costos y fortalecer la competitividad.