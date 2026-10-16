Gobernadores reclamaron un plan de infraestructura y Santilli advirtió sobre un eventual triunfo de Kicillof

Santilli también mencionó posibles consecuencias para distintas provincias. Se refirió al impacto que tendría una eventual revisión de los regímenes de inversión en Neuquén y Río Negro, a la posibilidad de que Córdoba vuelva a enfrentar retenciones como las aplicadas durante el conflicto por la resolución 125 y a la situación de Santa Fe en la lucha contra el narcotráfico. También aludió a la actividad minera en Salta.