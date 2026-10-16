Diego Santilli: “Los que deberían estar preocupados son los gobernadores si el kirchnerismo vuelve y gana Kicillof”
El jefe de Gabinete defendió los acuerdos del Gobierno de Javier Milei con las provincias, respaldó el DNU 70 y anticipó que el oficialismo buscará avanzar con la reforma electoral y la suspensión de las PASO.
Resumen para apurados
- En Radio Mitre, Diego Santilli advirtió a los gobernadores que un eventual regreso del kirchnerismo con Axel Kicillof pondría en riesgo las inversiones productivas en las provincias.
- El funcionario defendió el DNU 70, la Ley Bases y los proyectos en minería y energía, tras el frustrado intento opositor de rechazar el decreto en la Cámara de Diputados.
- El oficialismo busca consolidar el apoyo de mandatarios provinciales para avanzar con la reforma electoral en el Congreso y suspender las elecciones primarias (PASO).
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, lanzó una advertencia a los gobernadores aliados y dialoguistas al plantear los riesgos que, según su visión, implicaría un eventual regreso del kirchnerismo al poder con Axel Kicillof como principal referente. El funcionario sostuvo que un cambio de gobierno podría poner en discusión los regímenes de promoción de inversiones y afectar proyectos productivos en distintas provincias.
“Los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”, afirmó Santilli durante una entrevista con Radio Mitre, en la que defendió la estrategia económica y política del Gobierno de Javier Milei y cuestionó a la oposición.
El funcionario vinculó sus declaraciones con las inversiones en energía, minería, agroindustria e infraestructura que se desarrollan o proyectan en distintas regiones del país. Como ejemplos, mencionó a Neuquén y Río Negro por los proyectos relacionados con Vaca Muerta, a San Juan por la minería del cobre y a Salta por la actividad vinculada con el litio.
Santilli advirtió por las inversiones en las provincias
Santilli planteó que un eventual regreso del kirchnerismo podría modificar las condiciones para el desarrollo de inversiones y generar conflictos en torno a distintas políticas públicas. En ese escenario hipotético, mencionó las tomas de tierras en la Patagonia, los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires y las discusiones por la coparticipación.
El jefe de Gabinete destacó los proyectos energéticos de Neuquén y Río Negro, en particular las iniciativas vinculadas con la exportación de hidrocarburos. También mencionó a Córdoba por las retenciones, a Santa Fe por la lucha contra el narcotráfico en Rosario y a San Juan por las inversiones mineras.
En el caso de Salta, resaltó el desarrollo de la industria del litio y el acuerdo alcanzado con Catamarca para el cobro de regalías en una zona limítrofe entre ambas provincias. Además, mencionó la inauguración de una segunda planta de la empresa surcoreana Posco y aseguró que el proyecto generará más de 1.200 puestos de trabajo.
“Nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”, sostuvo.
Diego Santilli defendió el DNU 70 y la Ley Bases
Durante la entrevista, el jefe de Gabinete también celebró que la oposición no consiguiera reunir quórum en la Cámara de Diputados para tratar el DNU 70. Consideró que el decreto constituye uno de los pilares de la gestión de Milei, junto con la Ley Bases.
“No dar quórum es trabajar a favor de los argentinos”, afirmó.
Santilli defendió los cambios introducidos en el mercado de alquileres y sostuvo que la derogación de la ley anterior permitió revertir problemas vinculados con la oferta de viviendas y los precios. También destacó la expansión de servicios de internet satelital, como Starlink, en zonas rurales.
Reforma electoral: Santilli confía en suspender las PASO
Otro de los ejes de la entrevista fue la reforma electoral que impulsa el oficialismo. Santilli manifestó su confianza en que el Congreso respaldará la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El funcionario cuestionó la cantidad de veces que deben votar los ciudadanos durante un año electoral en algunos distritos y sostuvo que las primarias representan un costo elevado para el Estado. Según afirmó, una elección de ese tipo cuesta alrededor de U$S 200 millones.
“Yo creo que va a funcionar. Vamos a tener reforma electoral”, anticipó, al expresar su expectativa de que el Gobierno consiga los apoyos legislativos necesarios.
Qué dijo Santilli sobre los incidentes durante la marcha universitaria
El jefe de Gabinete también se refirió a los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso durante la marcha universitaria y condenó los hechos de violencia.
“Repudio totalmente a los delincuentes violentos, estos energúmenos que van a las marchas a agredir, a tirar piedras, a romper todo”, expresó.
En relación con el financiamiento universitario, Santilli defendió la posición del Gobierno y aseguró que el Ejecutivo cumplió con una medida cautelar judicial. Durante la entrevista, afirmó que el presupuesto universitario de 2024 había aumentado un 270% respecto de 2023 y mencionó también incrementos en los recursos destinados a los hospitales universitarios.
Por último, el funcionario vinculó las protestas y las críticas a la gestión nacional con intentos de desestabilización. Según su interpretación, los cuestionamientos responden al temor de algunos sectores a competir políticamente con el oficialismo.