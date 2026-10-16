Diego Santilli: “Los que deberían estar preocupados son los gobernadores si el kirchnerismo vuelve y gana Kicillof”

El funcionario vinculó sus declaraciones con las inversiones en energía, minería, agroindustria e infraestructura que se desarrollan o proyectan en distintas regiones del país. Como ejemplos, mencionó a Neuquén y Río Negro por los proyectos relacionados con Vaca Muerta, a San Juan por la minería del cobre y a Salta por la actividad vinculada con el litio.