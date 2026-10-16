La conmoción de Mario Massaccesi al anunciar en vivo la muerte de Fernando Confessore: “No podemos creer”

En su despedida, Massaccesi también tuvo palabras para la esposa y las tres hijas de Confessore, a quienes les envió un mensaje de acompañamiento en medio del dolor por la pérdida. “Todos nos quedamos sorprendidos, sobre todo en este último tiempo, de algunos posteos donde él hablaba del amor de toda la vida con su mujer y la mamá de sus tres hijas, a quienes les mandamos un abrazo muy grande, un beso enorme”, expresó.