La conmoción de Mario Massaccesi al anunciar en vivo la muerte de Fernando Confessore: “No podemos creer”

La muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de Todo Noticias (TN), generó una profunda conmoción entre sus compañeros de trabajo y los televidentes que lo acompañaron durante décadas. Al comunicar la noticia al aire, Mario Massaccesi le dedicó unas palabras cargadas de emoción y recordó tanto su trayectoria profesional como su vida lejos de las cámaras.
El conductor también destacó la historia de amor que el meteorólogo compartió con su esposa y el vínculo con sus tres hijas. Aunque Confessore mantenía un perfil reservado respecto de su intimidad, quienes trabajaron con él pudieron conocer con el tiempo algunos aspectos de su vida familiar.
Qué dijo Mario Massaccesi sobre Fernando Confessore
Durante la emisión de TN, Massaccesi expresó el impacto que provocó la noticia entre los integrantes del canal. “Todos estamos en estado de shock. No podemos creer”, afirmó al recordar a su compañero, con quien compartió años de trabajo en la señal.
El periodista también repasó el recorrido profesional de Confessore, quien tenía 58 años y se incorporó a TN en diciembre de 1995. Antes de llegar a la televisión, había trabajado durante dos años en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
“Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, expresó Massaccesi, al destacar la extensa trayectoria de quien se convirtió en una de las caras más reconocidas de los pronósticos y las alertas meteorológicas.
A lo largo de los años, Confessore acompañó a la audiencia con información sobre las condiciones climáticas, en una actividad atravesada por cambios constantes e imprevistos. Su presencia también dejó recuerdos entre sus compañeros, que evocaron distintos momentos compartidos frente a las cámaras.
La historia de amor de Fernando Confessore y su esposa
Uno de los momentos más emotivos de la despedida llegó cuando Massaccesi se refirió a la vida personal del meteorólogo. Según contó, Confessore prefería mantener su intimidad lejos de la exposición pública, aunque eso no impedía que sus compañeros conocieran el profundo amor que sentía por su familia.
“Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer”, manifestó el conductor.
Luego, profundizó en esa faceta reservada de su compañero: “Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”.
Massaccesi lo describió como un hombre sencillo y muy familiero, que elegía resguardar su intimidad pese a trabajar en un medio de comunicación. Sin embargo, algunos posteos publicados en el último tiempo permitieron conocer más detalles de su relación de pareja y del lugar que ocupaban sus seres queridos en su vida.
En su despedida, Massaccesi también tuvo palabras para la esposa y las tres hijas de Confessore, a quienes les envió un mensaje de acompañamiento en medio del dolor por la pérdida. “Todos nos quedamos sorprendidos, sobre todo en este último tiempo, de algunos posteos donde él hablaba del amor de toda la vida con su mujer y la mamá de sus tres hijas, a quienes les mandamos un abrazo muy grande, un beso enorme”, expresó.