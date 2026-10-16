Tesla presentó su auto que vuela: así fue la espectacular demostración del nuevo Roadster con propulsores de SpaceX

Este jueves, el CEO de Tesla, Elon Musk, presentó el nuevo vehículo que hasta ahora se había limitado a las dimensiones de la ciencia ficción y los dibujos animados de las primeras horas de la mañana. Desde su instalación de pruebas de Texas, el empresario mostró el nuevo Roadster de Tesla, un automóvil deportivo para dos personas que no solo podía acelerar de 0 a 60 mph en un tiempo récord de menos de un segundo, sino que, según dijo, utilizaba succión debajo de la unidad para subir por una pista empinada y colgar boca abajo antes de salir disparado de la estructura, dar una voltereta en el aire y usar chorros de aire para aterrizar.