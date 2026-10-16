Diluvio histórico en Estambul: hay tres muertos, cinco desaparecidos y miles de evacuados

Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 14 años que murió electrocutado al pisar un charco en un parque del distrito de Fatih. Otra persona, de 34 años, falleció tras resbalar en una vereda del distrito de Sariyer y golpearse la cabeza. El cuerpo de la tercera víctima fue encontrado cerca de un parque en Kagithane.