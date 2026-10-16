Diluvio histórico en Estambul: hay tres muertos, cinco desaparecidos y miles de evacuados
Las lluvias más intensas en 83 años provocaron inundaciones, arrastraron vehículos y anegaron viviendas y comercios en la mayor ciudad de Turquía. Las autoridades suspendieron las clases y mantienen la alerta por nuevas precipitaciones.
Resumen para apurados
- Un temporal histórico en Estambul dejó al menos tres muertos, cinco desaparecidos y 3.000 evacuados este jueves, tras registrarse las lluvias más intensas en 83 años en Turquía.
- El agua arrastró autos, anegó viviendas y causó derrumbes en varias provincias. Por la emergencia, el gobierno suspendió las clases y restringió la circulación de vehículos.
- Rige el alerta por nuevas lluvias en la región, mientras el gobierno advierte sobre el impacto del calentamiento global antes de presidir la cumbre climática COP31 en el país.
Un temporal de lluvias sin precedentes en más de ocho décadas provocó graves inundaciones en Estambul, Turquía. El saldo provisorio es de al menos tres muertos, cinco desaparecidos y más de 3.000 personas evacuadas, según informaron las autoridades este jueves 15 de octubre.
Las precipitaciones comenzaron el miércoles por la noche y anegaron calles, viviendas, comercios y pasos subterráneos. La fuerza del agua arrastró automóviles, generó choques entre vehículos y paralizó distintos sectores de la ciudad, mientras los equipos de emergencia continuaban con las tareas de búsqueda y asistencia.
Estambul sufrió las lluvias más intensas en 83 años
El ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía, Murat Kurum, afirmó que las precipitaciones registradas en Estambul fueron las más intensas de los últimos 83 años.
Entre las víctimas se encuentra un adolescente de 14 años que murió electrocutado al pisar un charco en un parque del distrito de Fatih. Otra persona, de 34 años, falleció tras resbalar en una vereda del distrito de Sariyer y golpearse la cabeza. El cuerpo de la tercera víctima fue encontrado cerca de un parque en Kagithane.
Según el balance oficial citado por medios locales, más de 3.000 personas que habían quedado atrapadas por las inundaciones fueron evacuadas de manera segura.
Las inundaciones también afectaron a otras provincias de Turquía
El temporal se extendió más allá de Estambul y provocó daños en otras regiones del país.
En la provincia de Sakarya, situada a unos 150 kilómetros al este de Estambul, una vivienda de dos pisos construida sobre el lecho de un río se derrumbó por la fuerza del agua, según informó la cadena HaberTurk.
En la vecina provincia de Kocaeli, las autoridades también reportaron la desaparición de una persona.
Suspendieron las clases y restringieron la circulación
Ante el riesgo de nuevas inundaciones, la gobernación de Estambul extendió hasta el viernes la suspensión de las clases. Además, algunos empleados públicos recibieron autorización para permanecer en sus hogares durante el jueves.
Las autoridades pidieron a los habitantes que evitaran salir de sus viviendas y prohibieron la circulación de motocicletas hasta nuevo aviso, debido a las condiciones peligrosas de las calles anegadas.
La situación continuaba siendo delicada porque el servicio meteorológico turco pronosticó nuevas precipitaciones para Estambul y sus alrededores durante los próximos días.
El cambio climático, en el centro de las advertencias
Murat Kurum vinculó la intensidad de las lluvias con las alteraciones de los patrones meteorológicos asociadas al calentamiento global.
“El cambio climático ya no es un tema del futuro, es el problema más importante de hoy”, advirtió el funcionario, quien presidirá en noviembre la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), prevista en Antalya, Turquía.
Mientras continúan las tareas de emergencia, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas crecidas e inundaciones en Estambul y otras provincias del país.