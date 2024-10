Un código QR es la clave para hacerte llorar de la risa

- Son dos bloques muy importantes porque hay preguntas generales; hablamos por supuesto en especial, de cada lugar al que vamos, que será Tucumán; también habilitamos un espacio por si quieren los locales bardear un poco a los porteños, nos ofrecemos y ponemos la cara. Y hablamos un poco de parejas, del mundo y de gustos. Eso la verdad es que se fue transformando en los dos bloques centrales del show. Después Fernando, como siempre, toca muy bien y con mucha precisión el tema de la paternidad y de estar grande, y yo me agarro más de los monotributistas y nuestra sensación de no pertenecer a ningún lado; y hablo un poquito de fútbol desde la óptica de una persona a la que no le importa el fútbol para nada.