¿Un nuevo europibe para Scaloni? Tresoldi le hizo tres goles a Inter y no descartó jugar para Argentina

Nicolò Tresoldi fue la gran figura de la noche en San Siro. El delantero de 22 años marcó tres goles en el triunfo 4-3 de Brujas sobre Inter, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, y su nombre empezó a sonar con fuerza también en la Argentina.
Es que el atacante es hijo de madre argentina y, según informó TyC Sports, la Selección ya realizó un contacto informal con él para hacerle saber que lo tiene en cuenta para el futuro, como parte de la búsqueda de jugadores con raíces nacionales en todo el mundo.
Tresoldi nació en Italia, se crió en Alemania y vistió la camiseta de los seleccionados juveniles alemanes, por lo que tiene varias opciones sobre la mesa. Tras el partido, consultado sobre su futuro internacional, dejó la puerta abierta. “También soy alemán y mi mamá es argentina”, respondió, antes de pedir tiempo.
Un goleador en alza
El delantero atraviesa el mejor momento de su carrera: lleva nueve goles en 11 partidos esta temporada y en la anterior fue el máximo artillero de Brujas, con 23 goles y nueve asistencias en 58 encuentros. En la última Champions también les había marcado al Atlético de Madrid y al Barcelona.
Dio sus primeros pasos en Hannover, de Alemania, y en junio de 2025 llegó al club belga a cambio de más de ocho millones de dólares. Su nivel despertó el interés de varios clubes en el último mercado de pases, aunque finalmente siguió en Brujas.
Sus raíces argentinas están muy presentes: después de enfrentar al Barcelona el año pasado contó que es hincha de Boca, que su mamá es de River y que en su casa la Argentina es un tema de conversación permanente.