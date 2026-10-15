Un viaje al universo de Soda Stereo: "El Séptimo Día" llega a La Gesta Cultural

Resumen para apurados
- La banda tributo El Séptimo Día se presentará este viernes a las 21 en La Gesta Cultural para homenajear la música de Soda Stereo.
- El grupo recreará grandes clásicos y etapas sonoras de la banda de Gustavo Cerati con una puesta que incluye visuales y vestuario de época.
- Tras este recital en Tucumán, la agrupación proyecta expandir su espectáculo homenaje hacia otros escenarios dentro y fuera de la provincia.
Este viernes 16 de octubre a las 21, el espacio de La Gesta Cultural (Av. Alem 747) se vestirá de gala para recibir un tributo imperdible a una de las bandas más emblemáticas del rock en español: El Séptimo Día.
La agrupación —integrada por Joaquín Silva (Voz Principal), Michel Fontanet (Piano y Dirección Musical), Miguel Nieto (Guitarrista), Patricio Toledo (Bajo), Julieta Rios (Coros) y Alejandro Saslaver (Batería)— nace de la admiración y el respeto que sienten por Soda Stereo, una banda que marcó a generaciones y que sigue vigente a través de su música. Para los músicos, llevar adelante este homenaje representa una manera de compartir esa pasión con el público, mantener vivo su legado y reencontrarnos con canciones que forman parte de la historia musical de Latinoamérica.
Interpretar la música de Soda Stereo implica un nivel técnico y sonoro muy alto, desafío que abordan con mucho compromiso y dedicación. Entendiendo que el trío original tenía una identidad sonora muy particular —con arreglos, texturas y detalles que hacen que cada tema sea único—, trabajan para respetar esa esencia, prestando atención a los sonidos, los instrumentos y la interpretación, buscando al mismo tiempo que todo funcione de manera orgánica en vivo. En ese camino, buscan encontrar el equilibrio entre la fidelidad al sonido de las versiones originales y la intensidad de tocar en vivo, sabiendo que el público tiene un vínculo muy fuerte con esas canciones.
Construir el repertorio resulta una tarea complicada debido a la cantidad de temas destacados que posee la discografía del grupo. Por eso, han diseñado un recorrido que combina grandes clásicos infaltables con canciones que disfrutan especialmente como músicos. Temas como De Música Ligera, Persiana Americana o Nada Personal generan una conexión inmediata con la gente, pero la banda también se enfoca en recorrer distintas etapas. Desde la frescura pop de los primeros discos y la potencia rockera de Canción Animal, hasta la búsqueda sonora experimental de Dynamo y Sueño Stereo, la agrupación disfruta de repasar la evolución de una banda que nunca dejó de reinventarse.
Llevar al escenario la figura y obra de Gustavo Cerati implica una gran responsabilidad. Al tratarse de un artista extraordinario por su voz, su forma de tocar la guitarra, su sensibilidad, creatividad y visión musical, el gran desafío de El Séptimo Día es transmitir esa emoción y energía sin perder de vista que lo más importante es la música y el legado que dejó.
Para la noche en La Gesta Cultural, el público se encontrará con una propuesta escénica pensada para disfrutar, cantar y revivir grandes canciones. El espectáculo combinará un sonido muy cuidado, pantallas con visuales que acompañarán durante todo el show y un vestuario inspirado en la estética de los primeros años de Soda Stereo, buscando que cada canción tenga su propio momento.
Los socios de Club LA GACETA pueden aprovechar el beneficio exclusivo de 2x1 en entradas para disfrutar de este espectáculo ideal para compartir con amigos, en pareja o en familia. Solicitá tus entradas al 3816 42-9991. La agrupación proyecta llevar este homenaje a otros escenarios dentro y fuera de la provincia, enfocando por ahora toda su energía en la gran cita de este viernes 16 de octubre.