Un viaje al universo de Soda Stereo: "El Séptimo Día" llega a La Gesta Cultural

Interpretar la música de Soda Stereo implica un nivel técnico y sonoro muy alto, desafío que abordan con mucho compromiso y dedicación. Entendiendo que el trío original tenía una identidad sonora muy particular —con arreglos, texturas y detalles que hacen que cada tema sea único—, trabajan para respetar esa esencia, prestando atención a los sonidos, los instrumentos y la interpretación, buscando al mismo tiempo que todo funcione de manera orgánica en vivo. En ese camino, buscan encontrar el equilibrio entre la fidelidad al sonido de las versiones originales y la intensidad de tocar en vivo, sabiendo que el público tiene un vínculo muy fuerte con esas canciones.