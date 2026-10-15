Boca no le regala nada a Talleres: va con titulares y la cabeza en Vasco da Gama

La caída 1-0 en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana cambió el libreto. Antes de ese golpe, que cortó un invicto, en la Ribera se hablaba de una rotación masiva pensando en la revancha del martes en el Maracaná, sede que la Justicia brasileña ratificó este jueves. El resultado modificó las prioridades: el conjunto azul y oro marcha segundo en la tabla anual, a un punto de Independiente Rivadavia, y el cuerpo técnico entiende que ceder puntos ahora puede costar caro en la pelea por la Copa Libertadores 2027 y por la cima de la general.