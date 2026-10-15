Boca no le regala nada a Talleres: va con titulares y la cabeza en Vasco da Gama

Resumen para apurados
- Boca Juniors recibirá a Talleres este viernes en La Bombonera con mayoría de titulares, buscando no perder terreno en la tabla anual pese al desgaste de la Sudamericana.
- La reciente caída 1-0 ante Vasco da Gama forzó a evitar una rotación masiva. Además, Rodrigo Battaglia reaparecerá como titular tras diez meses de inactividad por lesión.
- El partido servirá para corregir fallas defensivas y gestionar energías antes de la revancha copera en el Maracaná, mientras el club espera por la recuperación de Leandro Paredes.
Tres días después de ver a Adson celebrar sobre su césped, La Bombonera volverá a recibir al equipo de Rodolfo Arruabarrena con una pregunta incómoda: cuánto guardar y cuánto arriesgar. Boca se enfrentará a Talleres, este viernes desde las 21.30, por la fecha 13 del torneo Clausura, con transmisión de TNT Sports y la cabeza repartida entre dos frentes.
La caída 1-0 en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana cambió el libreto. Antes de ese golpe, que cortó un invicto, en la Ribera se hablaba de una rotación masiva pensando en la revancha del martes en el Maracaná, sede que la Justicia brasileña ratificó este jueves. El resultado modificó las prioridades: el conjunto azul y oro marcha segundo en la tabla anual, a un punto de Independiente Rivadavia, y el cuerpo técnico entiende que ceder puntos ahora puede costar caro en la pelea por la Copa Libertadores 2027 y por la cima de la general.
Por eso, la lista de convocados tuvo mayoría de titulares y el “11” tendría apenas uno o dos cambios por línea. El probable equipo sería: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado; Carlos Palacios o el juvenil Joaquín Ruiz; Miguel Merentiel y Leonel Flores. Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo saldrían de la formación que jugó por la Copa.
La gran novedad pasa por Battaglia. El mediocampista de 35 años no juega desde el 7 de diciembre de 2025 y en febrero se operó por una tendinopatía crónica en el tendón de Aquiles derecho. Su regreso, en lugar de Williams Alarcón, no responde solo a una cuestión de ritmo: con Leandro Paredes y Tomás Belmonte lesionados, el volante surgido en Huracán aparece como una alternativa concreta para Río si el capitán no llega.
Los que podrían estar para la revancha en Brasil
Ese es el otro eje de la previa. Paredes sufrió un desgarro grado II en el isquiotibial derecho ante Instituto y, aunque los plazos aconsejan al menos 21 días, su rápida evolución alimenta la ilusión de verlo en Brasil. Algo similar ocurre con Alan Velasco, desgarrado en el aductor izquierdo el 2 de octubre: todavía no se entrena con el grupo, pero en el club no descartan que acorte los tiempos. Sebastián Villa, en cambio, será preservado por el esguince de tobillo derecho que sufrió contra Vasco.
Talleres llega tras un empate sin goles con Independiente. En el Apertura, el “Xeneize” ganó 1-0, aunque ese antecedente pesa poco frente al contexto: “La T” tendrá enfrente a un rival con la mente dividida.
Allí aparece el verdadero desafío para Arruabarrena. El partido servirá para corregir la vulnerabilidad en el juego aéreo, una falla repetida que en el Maracaná puede resultar letal. También será una prueba de gestión: sumar sin vaciar el tanque de quienes deberán sostener la épica cuatro días después.