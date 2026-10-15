Insólito: fue al médico por una hinchazón en el párpado y descubrieron que tenía un diente

Resumen para apurados
- Médicos en India extirparon un diente canino del párpado de un joven de 16 años tras consultar por una hinchazón generada por una extraña erupción ectópica.
- El paciente acudió a una clínica oftalmológica tras un mes de inflamación. Mediante una tomografía, hallaron la pieza ósea fijada en la cuenca ocular y descartaron tumores.
- Especialistas reportaron el caso como el primer registro mundial de un diente ectópico en la órbita superior, sentando un precedente inédito en la literatura médica.
Un joven de 16 años convivió con una molestia cerca del párpado izquierdo durante más de un mes. En principio, las manifestaciones mostraban simplemente una hinchazón indolora. Pero con el tiempo, lo que parecía un simple bulto subcutáneo empezó a transformarse y adoptar otra apariencia. Fue allí cuando el joven y su familia consultaron en una clínica médica.
El caso sucedió en la India, donde, después de una tomografía hecha en la zona de la cabeza, los médicos descubrieron el origen de la malformación. El joven tenía un canino formado fuera de la boca que había empezado a perforar la piel para exteriorizarse. El diente se ubicaba en la cuenca del ojo izquierdo, entre el párpado y la ceja.
Diagnóstico del joven con un diente en la cuenca del ojo
El joven fue operado en la ciudad de Madurai, a 2.000 kilómetros de distancia de Nueva Delhi, la capital de la India, ubicada al sur del país. A un mes de haber advertido la molestia, el adolescente acudió al Aravind Eye Hospital, una clínica oftalmológica de la zona. Allí se confirmó que las dos estructuras que tenía pertenecían a una corona de un canino fijada en el hueso de la cavidad ocular.
Una de las primeras hipótesis para explicar el caso fue descartada: un teratoma, un tipo de tumor que puede contener diferentes tipos de tejidos como pelo, músculo y hueso, y que puede ser benigno o maligno. Pero no era el caso del adolescente. Los especialistas indicaron que se trataba de un diente ectópico, aquel que erupciona fuera de su posición normal en la arcada dental.
“Hasta donde sabemos, este es el primer y único diente ectópico informado en la órbita superior”, informó la odontóloga Meghana Tanwar.
Qué es un diente ectópico
En los casos más comunes, los dientes ectópicos simplemente se mueven unos centímetros o milímetros del lugar habitual y aparecen en otras zonas de la boca como el paladar o cerca de los labios. En los casos menos comunes, aparecen en la nariz o alrededor de la boca. Los casos en que erupcionan totalmente alejados de donde deberían salir también se denominan dientes heterotópicos.
“La tomografía computarizada demostró una estructura hiperdensa bien definida con morfología corona-raíz que surgía del techo orbitario izquierdo, extendiéndose hacia el espacio preseptal y proyectándose externamente con dos estructuras similares a dientes en su superficie”, informó la revista Ophthalmology, donde fue publicado el caso.
No se encontraron traumatismos que pudieran haber derivado en el traslado de la pieza dental hasta la región facial en la que apareció.