Insólito: fue al médico por una hinchazón en el párpado y descubrieron que tenía un diente

Diagnóstico del joven con un diente en la cuenca del ojo

El joven fue operado en la ciudad de Madurai, a 2.000 kilómetros de distancia de Nueva Delhi, la capital de la India, ubicada al sur del país. A un mes de haber advertido la molestia, el adolescente acudió al Aravind Eye Hospital, una clínica oftalmológica de la zona. Allí se confirmó que las dos estructuras que tenía pertenecían a una corona de un canino fijada en el hueso de la cavidad ocular.