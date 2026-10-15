Lucía Bellocchio, autora del libro “Ciudades azules”: “El autismo debe ser también una política urbana”

Uno de cada 36 niños menores de 8 años recibe hoy un diagnóstico de autismo, según indicó la especialista. A raíz de ello, considera que el tema atravesará todas las ciudades, sin importar su tamaño. Sobre esa base, rechazó que se lo trate como un asunto exclusivamente sanitario. “No hay que pensar en que porque viene desde la salud, desde lo médico se trata solo de una política de salud, sino que debe ser también una política urbana: cómo se llega al diagnóstico, cómo se pueden hacer esas terapias, cómo se puede disfrutar del entretenimiento, de la cultura”, planteó. Según explicó, el libro propone precisamente eso: cómo se incluye este tema en la agenda. “Las ciudades son el lugar por excelencia para la sociabilización, que justamente es una de las dificultades que muchas veces tienen las personas dentro del espectro autista. Pensar mejores ciudades es parte de la solución”, puntualizó.