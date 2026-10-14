El drástico cambio de look de Pamela David para conseguir un personaje: “Al final no quedé”
La conductora pasó por el programa "Otro día perdido" y recordó la insólita anécdota de cuando intentó dar un giro a su carrera. Además, reveló su mayor sueño actoral y los detalles de su nuevo proyecto profesional.
Resumen para apurados
- Pamela David reveló en Eltrece ante Mario Pergolini que se tiñó de rubia para un casting de cine con el fin de encajar en el rol, aunque finalmente no fue seleccionada.
- La conductora repasó su vocación actoral, su formación teatral y la decisión en 2001 de ingresar al reality "El Bar TV" en Argentina en lugar de continuar su carrera en México.
- David anticipó su nuevo rol como inversora y productora en la industria audiovisual con el próximo lanzamiento de "La escena prohibida", una ficción creada en formato vertical.
Pamela David decidió sumergirse de forma completa a un papel y sorprendió a todos con una confesión sobre su pasado actoral durante su visita a "Otro día perdido", el programa que conduce Mario Pergolini por Eltrece. La conductora contó por primera vez un detalle de su vida privada que hasta ahora mantenía guardado: se sometió a un drástico cambio de imagen para intentar ingresar al elenco de un largometraje.
Según relató en la entrevista, la oportunidad surgió cuando se presentó a un casting para una película que actualmente está en cartelera, protagonizada por Luciano Castro y Andrea Frigerio. Con el objetivo de encajar a la perfección con la búsqueda del rol, la presentadora decidió cambiar el color de su cabello. “Sí, pero en una no quedé. Me hice rubia para una película, pero lo hizo otra. Igual, me gusta, esto lo cuento por primera vez”, contó Pamela David ante la sorpresa de Pergolini.
El deseo de ser la "mala" de la historia
Lejos de lamentarse por el resultado de la prueba, la conductora explicó entre risas que buscó ver el lado positivo de la transformación y tomar la experiencia como una oportunidad para renovar sus energías. “Aproveché y dije: ‘Che, esto está bueno para ver. Voy a probar a ver si muevo al universo, si activo con la metafísica’”, recordó durante la charla.
Por otro lado, la comunicadora repasó sus inicios en el medio y admitió que la actuación siempre fue su gran vocación. Tras estudiar con figuras como Ana María Campoy y Roxana Randón, la presentadora confesó qué tipo de personajes le gustaría interpretar en la ficción: “De la mala. Es que de la mala se divierte más. La protagonista como que sufre, sufre, llora, llora, llora. La otra se divierte toda la temporada y en el último capítulo la matan”.
Su rol como inversora y el recuerdo de un año decisivo
En cuanto a su presente laboral, la conductora reveló que continúa ligada al universo del entretenimiento, aunque desde una faceta diferente. Actualmente se encuentra trabajando en la producción de una serie corta pensada para dispositivos móviles. “Siempre vuelvo. Ahora estoy invirtiendo, incursionando en una serie vertical que la vamos a presentar el 5 de noviembre. Se llama La escena prohibida”, anunció sobre su proyecto.
Finalmente, la invitada rememoró el momento clave que cambió el rumbo de su carrera en el año 2001, cuando debió elegir entre radicarse en México para formarse en la cadena Televisa o ingresar a un reconocido reality show de la televisión argentina. “Fui a México y cuando estoy en México quedo en el casting para El Bar TV. Me dio la corazonada de probar qué onda el bar y bueno, mal no me fue”, concluyó sobre la decisión que definió su trayectoria profesional.