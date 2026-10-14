El drástico cambio de look de Pamela David para conseguir un personaje: “Al final no quedé”

Según relató en la entrevista, la oportunidad surgió cuando se presentó a un casting para una película que actualmente está en cartelera, protagonizada por Luciano Castro y Andrea Frigerio. Con el objetivo de encajar a la perfección con la búsqueda del rol, la presentadora decidió cambiar el color de su cabello. “Sí, pero en una no quedé. Me hice rubia para una película, pero lo hizo otra. Igual, me gusta, esto lo cuento por primera vez”, contó Pamela David ante la sorpresa de Pergolini.