75 años después seguimos cruzando el armario: Netflix anunció el regreso de Narnia

Resumen para apurados
- Netflix presentó el tráiler de 'Narnia: El sobrino del mago', superproducción dirigida por Greta Gerwig que reinicia la franquicia literaria en pantalla.
- Con un presupuesto de 280 millones de dólares y figuras como Daniel Craig y Meryl Streep, la cinta adapta la precuela cronológica de la obra de C.S. Lewis.
- El film llegará a cines en febrero de 2027 y a streaming en abril, en medio de intensos debates entre los fanáticos por su audaz impronta visual y musical.
Siete décadas después de que el público cruzara por primera vez la puerta de un armario mágico, el reino de Narnia vuelve a abrir sus puertas para convocar el asombro de varias generaciones. A través de sus canales oficiales, Netflix lanzó el esperado primer tráiler de “Narnia: El sobrino del mago”, la ambiciosa superproducción de 280 millones de dólares dirigida por la aclamada cineasta Greta Gerwig.
La película, que llegará a los cines e IMAX en febrero de 2027 antes de su desembarco en la plataforma en abril, propone un viaje a las raíces profundas del universo creado por Clive Staples "Jack" Lewis. Con una estética deslumbrante que busca devolver a la fantasía su condición de gran espectáculo, el proyecto invita a recordar la época en que la infancia creía sin reservas en la magia, aunque su audaz propuesta ya desató profundos debates entre los seguidores del clásico literario.
Un viaje poético a los orígenes de la magia
A diferencia de las adaptaciones de hace dos décadas que comenzaron con el viaje de los hermanos Pevensie en “El león, la bruja y el armario”, la película de Greta Gerwig opta por llevar a la pantalla el sexto libro publicado por el autor en 1955, el cual se ubica en el primer lugar de la cronología interna de la saga. La historia sigue a los jóvenes Digory Kirke y Polly Plummer, interpretados por David McKenna y Beatrice Campbell, quienes descubren la capacidad de viajar entre mundos mediante unos anillos mágicos entregados por el excéntrico tío Andrew Ketterley, encarnado por Daniel Craig. El periplo conduce a los niños hasta el Bosque entre los Mundos y a presenciar la génesis misma de Narnia.
El relato rescata la esencia cósmica imaginada por el propio Lewis, donde el majestuoso león Aslan crea la vida y la naturaleza a través de un canto místico. En esta versión, la voz del venerado felino estará a cargo de la icónica Meryl Streep, mientras que Emma Mackey asumirá el papel de la Bruja Blanca y Carey Mulligan completará el prestigioso elenco. La apuesta visual contrapone la monotonía del mundo gris cotidiano con un universo vibrante repleto de animales ancestrales y criaturas fantásticas, logrando capturar ese sentimiento de asombro atemporal que ha acompañado a los lectores desde la publicación original en 1950.
Entre la ópera rock de Led Zeppelin y la polémica de los fans
El tráiler del regreso de Narnia no solo destaca por su exuberante diseño de producción, sino por una audaz elección musical que convirtió al avance en una suerte de ópera rock. Para sonorizar la creación del mundo fantástico, Gerwig utilizó el tema “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin, tras reunirse personalmente con los músicos Jimmy Page y Robert Plant para compartir su visión. Según la directora, la épica composición rockera dialoga con la naturaleza espiritual y el viaje de descubrimiento de la historia, alejándose de las orquestaciones tradicionales para construir una identidad estética propia y envolvente.
Sin embargo, esta impronta personal y el marcado uso de efectos digitales provocaron reacciones encontradas en las redes sociales. Mientras algunos espectadores celebraron el espectáculo hipnótico y la sensibilidad contemporánea de la cineasta, diversos sectores de fanáticos expresaron su temor de que la cinta altere el tono conservador y la atmósfera de fábula espiritual original de la obra.
A pesar de las críticas, la producción cuenta con el respaldo de un presupuesto colosal y con la promesa de recordar que la magia sigue viva detrás del armario para quienes conservan la capacidad de maravillarse.