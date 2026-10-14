75 años después seguimos cruzando el armario: Netflix anunció el regreso de Narnia

A diferencia de las adaptaciones de hace dos décadas que comenzaron con el viaje de los hermanos Pevensie en “El león, la bruja y el armario”, la película de Greta Gerwig opta por llevar a la pantalla el sexto libro publicado por el autor en 1955, el cual se ubica en el primer lugar de la cronología interna de la saga. La historia sigue a los jóvenes Digory Kirke y Polly Plummer, interpretados por David McKenna y Beatrice Campbell, quienes descubren la capacidad de viajar entre mundos mediante unos anillos mágicos entregados por el excéntrico tío Andrew Ketterley, encarnado por Daniel Craig. El periplo conduce a los niños hasta el Bosque entre los Mundos y a presenciar la génesis misma de Narnia.