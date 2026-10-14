La hija de “Roña” Castro reveló cómo fueron sus últimos minutos de vida: "Le dolía mucho el pecho"
Quimey reconstruyó los momentos previos a la muerte del excampeón mundial en un bingo de Morón, contó cómo comenzó a sentirse mal y recordó la dramática secuencia que terminó con el fallecimiento del ex boxeador.
Resumen para apurados
- Quimey Castro reveló que su padre, el exboxeador Jorge "Roña" Castro, falleció tras sufrir un repentino e intenso dolor de pecho mientras compartían una salida en un bingo de Morón.
- El deportista, diabético de 59 años, comenzó a sentirse mal tras ir al baño. Pese a los intentos de reanimación con maniobras de RCP por parte del personal, no pudieron salvarlo.
- Su muerte causó hondo pesar en el deporte argentino. Su hija pidió respeto por el duelo familiar y lamentó que quedaran truncos sus proyectos solidarios con comedores comunitarios.
En medio del dolor y la conmoción por la sorpresiva muerte de Jorge "Rona" Castro, su hija Quimey contó cómo fueron los últimos momentos que compartió con su papá en un bingo de Morón, donde el ex boxeador comenzó a sentirse mal y murió.
La joven relató que estaba junto a Castro y su mamá cuando ocurrió la descompensación. También recordó las palabras que le dijo su padre antes de que su estado empeorara y explicó que, pese a llevar alrededor de 15 años separados, sus padres mantenían una relación de amistad cercana y solían compartir salidas.
Qué dijo la hija de “Roña” Castro sobre la muerte de su papá
Durante una entrevista, Quimey explicó que acompañaba al exboxeador y a su mamá en el bingo cuando comenzó el episodio que terminó con la vida de su padre. “Estaba conmigo y con mi mamá. Gracias a Dios estaba conmigo”, expresó al recordar que pudo estar a su lado durante esos últimos momentos.
La hija de Castro también señaló que el deportista era diabético e insulinodependiente desde hacía años. Según contó, se cuidaba con las comidas, consumía muy poco alcohol y entrenaba en el gimnasio donde también daba clases. Sin embargo, aquella salida transcurría con normalidad hasta que el exboxeador manifestó las primeras molestias físicas.
Las últimas palabras de Jorge “Roña” Castro antes de morir
Quimey reconstruyó la secuencia de los hechos y contó que su papá se había levantado para ir al baño. Cuando regresó, comenzó a sentir dolor en el pecho. “Estábamos bien y de repente me dijo: ‘Voy al baño’. Estamos tranquilos porque registrado en las cámaras. Se fue al baño y, a la hora de regresar, me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’. Yo le dije: ‘Es porque fumás como un salvaje’. Él no fumaba mucho, solo cuando iba al bingo”, relató.
En un primer momento, Castro creyó que podía aliviarse con una medicación. “Después me dijo: ‘Sí, ahora me tomo una pastilla y se me pasa’”, recordó su hija. Pero el malestar no cedió y el dolor se volvió cada vez más intenso. Fue entonces cuando el ex boxeador volvió a hablarle a Quimey con una frase que quedó grabada en su memoria. “Me dijo: ‘Me duele el pecho. Me duele mucho, hija’”, contó.
Ante el empeoramiento de su estado, quienes estaban con él pidieron ayuda al personal de seguridad del bingo. Según el relato de la joven, trasladaron a Castro a una habitación separada, donde comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). “Fue así, tan rápido como lo cuento”, resumió Quimey sobre la dramática secuencia.
Los proyectos solidarios que tenía Jorge “Roña” Castro
Además de recordar cómo fueron los últimos momentos de su padre, Quimey habló sobre el presente del excampeón mundial y destacó el entusiasmo que tenía por sus iniciativas solidarias.
En los últimos años, Castro había dedicado parte de su tiempo a sostener comedores y merenderos para asistir a personas en situación de vulnerabilidad. Según contó su hija, tenía varios proyectos en marcha y otros planes que esperaba concretar.
“Él estaba bien, estaba muy contento con los proyectos de los comedores. Tenía muchos proyectos a largo y corto plazo. No los pudo cumplir”, expresó. Sus palabras reflejaron la sorpresa y el dolor de una familia que, según su testimonio, no esperaba una pérdida tan repentina.
Hacia el final de la entrevista, la hija del exboxeador pidió respeto para atravesar el duelo en la intimidad familiar y se refirió al difícil momento que enfrenta su mamá. “No tengo mucho más que decirles que, por favor, se respete el luto ajeno. Mi mamá está muy mal. Así que, por favor, más que nada que por nosotros”, concluyó, visiblemente afectada por la muerte de su padre.