La hija de “Roña” Castro reveló cómo fueron sus últimos minutos de vida: "Le dolía mucho el pecho"

Las últimas palabras de Jorge “Roña” Castro antes de morir

Quimey reconstruyó la secuencia de los hechos y contó que su papá se había levantado para ir al baño. Cuando regresó, comenzó a sentir dolor en el pecho. “Estábamos bien y de repente me dijo: ‘Voy al baño’. Estamos tranquilos porque registrado en las cámaras. Se fue al baño y, a la hora de regresar, me dijo: ‘Me duele un poco el pecho’. Yo le dije: ‘Es porque fumás como un salvaje’. Él no fumaba mucho, solo cuando iba al bingo”, relató.