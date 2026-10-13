Le donó un riñón a su hijo para salvarle la vida y ambos murieron en un choque cuando iban a un control médico
Jachy Arriola, de 53 años, y Franco Díaz, de 21, viajaban hacia Paraná para un seguimiento médico tras el trasplante. También murió el chofer municipal que los trasladaba. La camioneta en la que circulaban chocó de frente contra un camión en una ruta de Entre Ríos.
Resumen para apurados
- Una madre, su hijo trasplantado y un chofer murieron el martes en Entre Ríos tras chocar de frente contra un camión cuando viajaban a Paraná a un control médico de rutina.
- El choque ocurrió en la Ruta 39 luego de que el camión embistiera a un caballo suelto y cruzara de carril. La madre le había donado un riñón a su hijo a fines de 2024.
- El municipio de Urdinarrain declaró duelo por la tragedia, mientras la Justicia investiga el siniestro vial y busca identificar al dueño del animal suelto en la calzada.
Una madre que le había donado un riñón a su hijo para salvarle la vida y el joven al que había ayudado a superar una insuficiencia renal crónica murieron este martes en un choque frontal contra un camión en Entre Ríos. Ambos viajaban hacia Paraná para realizarse un control médico de rutina. En el siniestro también falleció el chofer municipal que los trasladaba.
El accidente ocurrió pasadas las 4.50, a la altura del kilómetro 56 de la Ruta Provincial 39, frente al acceso al Jockey Club de Rosario del Tala. Las víctimas fueron identificadas como Franco Díaz, de 21 años; su madre, Jachy Arriola, de 53; y Leandro Perovich, de 35, empleado del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain.
Los tres se desplazaban en una Citroën Berlingo perteneciente al municipio cuando chocaron de frente contra un camión Scania que transportaba bolsas de cal viva. Según la principal hipótesis de los investigadores, el camionero, de 53 años y oriundo de Chajarí, habría impactado previamente contra un caballo suelto en la calzada, perdido el control del vehículo y cruzado de carril. Los ocupantes de la camioneta murieron en el acto, según informó El Entre Ríos.
Una historia de amor y solidaridad
Detrás del viaje había una historia de lucha que era conocida por los vecinos de Urdinarrain. Durante más de dos años, Franco había convivido con una insuficiencia renal crónica que lo obligaba a viajar tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, hasta Gualeguaychú para someterse a diálisis. Salía de su casa alrededor de las 4.30 y regresaba cerca del mediodía, de acuerdo con Elonce.
Cuando los médicos plantearon la posibilidad de un trasplante con un donante vivo, Jachy no dudó en ofrecerse. “Enseguida dije que sí. Cuando nos dijeron que podía ser un donante vivo, un familiar, dije yo enseguida. No lo dudé ni un minuto”, había contado la mujer a Nueve Noticias antes de la intervención.
La cirugía se realizó el 27 de noviembre de 2024 en Paraná. Madre e hijo debieron permanecer internados y atravesar un período de recuperación. Hasta entonces, los médicos no habían logrado determinar el origen de la enfermedad del joven. “Se enfermó, le diagnosticaron que tenía insuficiencia renal crónica y después se le hizo una biopsia para ver de qué era. No se supo de qué era”, había relatado Jachy en aquella entrevista.
La historia trascendió el ámbito familiar cuando, en noviembre de 2024, vecinos y conocidos organizaron una rifa solidaria para ayudar a afrontar los gastos de traslado, alojamiento y recuperación. La campaña buscaba reunir aproximadamente dos millones de pesos.
Una de las impulsoras fue Nora, una vecina cuyo hijo había compartido el aula con Franco. La iniciativa recibió premios donados y colaboraciones de distintos sectores de la comunidad.
La situación económica familiar era compleja. Jachy trabajaba en un hogar de adultos mayores y debía interrumpir sus tareas durante varios meses para recuperarse de la operación, con el impacto que eso tendría en sus ingresos. Además, necesitaban alojamiento en la capital entrerriana para permanecer cerca del centro médico durante la internación y la recuperación.
Tras el trasplante, Franco pudo retomar una vida más cercana a la normalidad, aunque debía continuar con controles médicos periódicos. Precisamente, ese seguimiento era el motivo del viaje que emprendieron este martes hacia la misma ciudad donde ambos habían atravesado una de las experiencias más importantes de sus vidas.
Cómo fue el accidente en Entre Ríos
La subjefa de la Policía Departamental Tala, Etelvina Piccini, explicó a Radio Nacional que la principal hipótesis apunta a la presencia de un equino sobre la ruta. “Por razones que se tratan de establecer, aparentemente, el camionero colisiona con un equino suelto en la ruta, habría perdido el control y eso hace que impacte con una Citroën Berlingo”, señaló.
El caballo también murió en el lugar. Al cierre de las actuaciones, todavía no se había identificado a su propietario, ya que el animal no tenía una marca que permitiera vincularlo con un dueño.
El conductor del camión quedó atrapado en la cabina y debió ser rescatado por los equipos de emergencia. Luego fue trasladado al hospital de Rosario del Tala, donde permanecía internado fuera de peligro. Quedó demorado y a disposición de la fiscal Laila Taleb, a cargo de la investigación del siniestro vial.
Duelo en Urdinarrain
La noticia provocó una profunda conmoción en Urdinarrain, localidad de la que eran vecinos las tres víctimas. La Municipalidad emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias y anunció el cierre de sus dependencias por duelo.
“En este doloroso momento, acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos de las personas involucradas en el hecho, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias”, expresó el municipio.
El secretario de Gobierno y Hacienda, Carlos Möhlinger, a cargo de la Presidencia Municipal, se trasladó al lugar del accidente junto con el abogado municipal para ponerse a disposición de la fiscal de turno y acompañar a las familias, según informó Diario UNO.
Las autoridades también pidieron respeto y prudencia en la difusión de la información, especialmente para preservar la intimidad de los allegados a las víctimas.