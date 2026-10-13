Le donó un riñón a su hijo para salvarle la vida y ambos murieron en un choque cuando iban a un control médico

La cirugía se realizó el 27 de noviembre de 2024 en Paraná. Madre e hijo debieron permanecer internados y atravesar un período de recuperación. Hasta entonces, los médicos no habían logrado determinar el origen de la enfermedad del joven. “Se enfermó, le diagnosticaron que tenía insuficiencia renal crónica y después se le hizo una biopsia para ver de qué era. No se supo de qué era”, había relatado Jachy en aquella entrevista.