Evelyn Botto perdió más de 20 kilos: qué dejó de comer y cuál fue el hábito que incorporó a sus desayunos

El problema de salud que encendió la alarma

El episodio de malestar digestivo generó una fuerte alarma en la artista, quien confesó que la desesperación la llevó a pensar que atravesaba un estado de salud crítico. En medio de esa situación, contactó a la nutricionista Fiorella Vitelli, con quien había trabajado previamente en el ciclo radial Perros de la calle, para explicar la intensidad de los síntomas. Como medida inicial, la especialista le indicó realizar una prueba de tres días centrada en suspender el consumo de café, azúcar, harinas refinadas y gaseosas, e incrementar de forma notable la ingesta de agua.