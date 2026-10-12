Tucumán, pendiente del cielo: ¿cuándo dará una tregua la lluvia?

Resumen para apurados
- Tucumán registrará lluvias intermitentes y tiempo fresco al menos hasta el miércoles, debido a una persistente inestabilidad meteorológica en la región.
- Las jornadas presentarán cielo cubierto, alta humedad y máximas de 17°C, manteniendo las precipitaciones iniciadas a comienzos de la semana.
- Sin una fecha clara de mejoría definitiva, se aconseja circular con abrigo y paraguas a la espera de la evolución de los pronósticos extendidos.
La lluvia seguirá siendo protagonista en Tucumán durante los próximos días. El pronóstico para la capital anticipa jornadas frescas, cielo mayormente cubierto y precipitaciones intermitentes, un escenario que mantendrá en alerta a quienes esperan una mejora en las condiciones del tiempo.
Este lunes, la temperatura máxima se ubicará entre los 17°C. Aunque durante algunas horas podrían registrarse pausas en las precipitaciones, la inestabilidad continuará hacia la tarde y la noche, con nuevas posibilidades de lluvia.
¿Hasta cuándo seguirá lloviendo en Tucumán?
Para el martes, las previsiones mantienen un panorama similar. Se esperan lluvias durante distintos momentos de la jornada, con una mínima cercana a los 12°C y una máxima de 17°C. La nubosidad y la humedad seguirán presentes, sin señales claras de un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.
El miércoles tampoco traería una mejora definitiva. El pronóstico anticipa nuevas precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 16°C. De esta manera, el ambiente fresco y la inestabilidad continuarían al menos durante buena parte de las próximas jornadas.
¿Cuándo mejorará el tiempo?
Por el momento, el pronóstico no permite establecer con certeza cuándo terminará el período de lluvias. Si bien podrían aparecer intervalos sin precipitaciones, eso no significa necesariamente que el tiempo vaya a mejorar de manera sostenida.
Las previsiones extendidas deberán actualizarse a medida que avance la semana para determinar si las lluvias pierden intensidad y cuándo podría regresar el tiempo más estable.
Mientras tanto, para quienes deban salir de sus casas durante los próximos días, la recomendación es llevar paraguas y abrigo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando se esperan las temperaturas más bajas.