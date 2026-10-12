Tucumán, pendiente del cielo: ¿cuándo dará una tregua la lluvia?

¿Hasta cuándo seguirá lloviendo en Tucumán?

Para el martes, las previsiones mantienen un panorama similar. Se esperan lluvias durante distintos momentos de la jornada, con una mínima cercana a los 12°C y una máxima de 17°C. La nubosidad y la humedad seguirán presentes, sin señales claras de un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.