La muerte de Maricarmen en la jungla inmobiliaria

Dos Españas

Mientras se espera que la clase política despierte a la realidad, esta historia de despojo también deja al desnudo dos Españas, la que defiende derechos básicos y siente empatía por los vulnerables y la otra que esta resuelta a vivir en el odio y la mentira. Esto último se ha podido comprobar desde que Maricarmen fue desalojada el 23 de septiembre. A partir de entonces, algunos medios y una manada de hienas en las redes sociales comenzaron a difundir noticias falsas o a escarbar en la vida privada de esta mujer. Se escribieron columnas en periódicos nacionales afirmando que había sido reclutada en una selección de actores para representar a una anciana que da pena y así desprestigiar a la oposición en favor del gobierno de Pedro Sánchez, o que en supuestas entrevistas los vecinos la tildaban de “señora antipática y con tendencia a la queja”, o que su debilidad era apostar en el bingo mientras fingía ser una pobre jubilada, como si todo ello, aun siendo verdad, fuera una razón para abandonarla a la intemperie. Con su muerte, lejos de detenerse esta campaña, los mismos difamadores la ahondaron con munición gruesa. “Ahora veamos quién explota mejor electoralmente el cadáver”, decía un medio digital, en tanto otro de “antiguo prestigio” se preguntaba sobre el destino de unos supuestos ahorros de 250.000 euros que Maricarmen habría ocultado (aclaraba que se trataba sólo de una versión) Y por último, la guinda de la infamia la pondría, cómo no, la ultraderecha: el diputado de Vox en el Parlamento Europeo, Herman Tertsch, con grandilocuencia pedía públicamente una autopsia para saber si el presidente del gobierno había enviado a matar a la anciana como estrategia de campaña electoral.