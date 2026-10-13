Consejo de la Magistratura de la Nación: un abogado tucumano integra la lista libertaria

El abogado tucumano Matías Sabaté integra la lista vinculada a La Libertad Avanza (LLA) que competirá el próximo 20 de octubre en las elecciones para renovar la representación de los profesionales en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Sabaté, dirigente de LLA en Tucumán y actual delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en la provincia, forma parte como candidato suplente de la Lista 2 “Abogacía por la Libertad”.
La lista está encabezada por Luis Alberto Palomino, abogado y concejal de Vicente López por LLA. En segundo lugar se encuentra Valeria Fredes, quien se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva del (INTI. Completan los lugares titulares Martín Javier Buscemi, de San Rafael, y Alicia María Susana Colazo, matriculada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
La presentación del espacio se realizó ante unos 50 abogados matriculados en el fuero federal. En el encuentro, los candidatos expusieron los principales lineamientos. Uno de los ejes está puesto en los concursos para cubrir las vacantes judiciales.
Arbitrariedad y subjetividad
Sabaté explicó que la propuesta apunta a establecer criterios preestablecidos para la evaluación de los postulantes y reducir los márgenes de arbitrariedad y subjetividad.
Las elecciones se realizarán el martes 20 y definirán a los cuatro representantes de la abogacía que integrarán el Consejo de la Magistratura hasta 2030. Cuatro listas competirán por esos espacios. “Abogacía Federal” está encabezada por Fernando Pablo Levene y Sandra Silvina París; “Unidad en Defensa de la Abogacía”, por Alberto Biglieri y Claudia Ester Sarmiento; y “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, por Amalia Itatí Demarchi Arballo y Jorge Gabriel Rizzo.