Consejo de la Magistratura de la Nación: un abogado tucumano integra la lista libertaria

Las elecciones se realizarán el martes 20 y definirán a los cuatro representantes de la abogacía que integrarán el Consejo de la Magistratura hasta 2030. Cuatro listas competirán por esos espacios. “Abogacía Federal” está encabezada por Fernando Pablo Levene y Sandra Silvina París; “Unidad en Defensa de la Abogacía”, por Alberto Biglieri y Claudia Ester Sarmiento; y “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, por Amalia Itatí Demarchi Arballo y Jorge Gabriel Rizzo.