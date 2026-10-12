Resumen para apurados
- La tucumana Agostina Cano se consagró campeona sudamericana con Las Panteritas U19 el domingo en Venezuela tras vencer 3-0 a Perú en la final.
- Argentina completó un torneo invicto tras liderar su grupo con triunfos ante Brasil, vencer 3-1 a la anfitriona Venezuela en semifinales y dominar a Perú en la definición.
- Con este título continental, el seleccionado nacional aseguró su clasificación al Mundial U19 del próximo año y ratificó el gran momento del semillero del vóley argentino.
El vóley tucumano tiene un nuevo motivo para celebrar. Agostina Cano, oriunda de Aguilares, se consagró campeona sudamericana con Las Panteritas, la selección argentina femenina U19, que se quedó con el título continental tras una actuación sobresaliente en Maracaibo, Venezuela.
En la final disputada el domingo, Argentina superó con autoridad a Perú por 3 a 0, con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15. De esa manera, el conjunto nacional coronó un torneo perfecto y aseguró su lugar en el Mundial de la categoría, que se disputará el próximo año.
La ruta hacia el título
El camino hacia la consagración comenzó con una sólida fase de grupos, en la que las argentinas consiguieron tres victorias, incluida una destacada actuación frente a Brasil. Luego, en semifinales, derrotaron al seleccionado local, Venezuela, por 3-1 y llegaron invictas a la definición.
Del otro lado estaba Perú, que había conseguido su lugar en la final después de eliminar a Brasil en un exigente encuentro que terminó 3-2. Sin embargo, en el partido decisivo, Las Panteritas dominaron desde el comienzo y no dejaron margen para la reacción de sus rivales.
Los premios a las mejores
Además del título colectivo, el torneo dejó reconocimientos individuales para el equipo argentino. Sofía Baldo fue elegida como la jugadora más valiosa (MVP) del campeonato, mientras que Catalina Borrero y Emma Oldani integraron el equipo ideal.