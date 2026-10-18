¿Hay frustración por no conseguir pareja en un mundo hiperconectado? Los algoritmos son los responsables

Al contrario de lo que se cree, para muchos sociólogos la irrupción de las redes sociales y su forma de entablar comunicaciones ha generado un descenso importante en el número de vínculos. Esto se produce especialmente en los jóvenes pertenecientes a la Gen Z, a quienes les cuesta más relacionarse cara a cara, debido a un exceso de virtualidad. Lo que hay que tener en cuenta es que, por lo general, y aunque se ponga el empeño en lograr esa clase de felicidad, no es fácil. Si no lo es en el mundo real ¿por qué lo sería en el virtual? Y aquí está la parte tranquilizadora para quienes piensan que algo anda mal con uno mismo; es lógico que pase eso.