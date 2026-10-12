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Realizarán chequeo gratuito de lunares en la peatonal para prevenir el cáncer de piel

La campaña “Salvá tu piel” llegará a Tucumán con controles gratuitos para identificar lunares sospechosos y prevenir el cáncer de piel.

Realizarán chequeo gratuito de lunares en la peatonal para prevenir el cáncer de piel
Foto: msd.es
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La campaña 'Salvá tu piel' ofrecerá chequeos gratuitos de lunares este miércoles y jueves en la peatonal de San Miguel de Tucumán para prevenir el cáncer de piel.
  • Especialistas atenderán en un camión con consultorios móviles en Mendoza y Muñecas, en una acción conjunta entre La Roche-Posay, el municipio y entidades médicas.
  • La detección temprana del melanoma es clave para su cura, en un país donde se diagnostican más de 1.600 casos anuales de este tipo grave de cáncer de piel.
Resumen generado con IA

El control periódico de lunares es fundamental para detectar a tiempo el melanoma, un tipo grave de cáncer de piel. Descubierto en sus etapas iniciales, puede tratarse y hasta curarse a tiempo. Por ello, una agrupación de instituciones, liderada por La Roche-Posay, se sumará esta semana a la campaña “Salvá tu piel” y ofrecerá atención gratuita a los tucumanos.

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El melanoma es un tipo, entre muchos otros, de cáncer de piel. En Argentina se estima que se diagnostican más de 1.600 casos por año. La evaluación es crucial, ya que el melanoma es visible y hay señales que pueden indicar que las células de la piel están creciendo de forma descontrolada.

Prevención del melanoma: chequeo gratuito de lunares en la peatonal

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán se sumó a la campaña nacional impulsada por la marca La Roche-Posay. Por eso, este miércoles 14 y jueves 15, un camión con tres consultorios móviles se instalará en la intersección de las peatonales Mendoza y Muñecas. Los tucumanos podrán asistir para recibir atención en ambos días entre las 9 y 12.30 y, por la tarde, entre las 16.30 y las 20.

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Esta intervención busca atraer a más personas para prevenir el melanoma. El objetivo es educar y detectar de forma temprana el cáncer de piel mediante atención dermatológica. Médicos especializados recibirán a quienes quieran hacerse el chequeo. La campaña cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Dermatología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer y la Fundación Cáncer.

Señales de alarma por melanoma

Hay algunas situaciones que ameritan la consulta médica, como la aparición de una lesión en la piel que crece, cambia, duele, sangra, pica o forma costra, que no cicatriza o una mancha o lunar diferente al resto. También son señales de alarma las lesiones oscuras en la piel, las uñas, las palmas de las manos, las plantas de los pies o en las mucosas.

El chequeo de los lunares también debe atenderse de forma particular. Hay que verificar si tuvieron cambios de color, forma, tamaño o textura. Para ello, hay una lista de reglas, denominada ABCDE de prevención del melanoma, que ayuda a tener en cuenta algunos aspectos de alarma.

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  • A de asimetría: una mitad del lunar es diferente de la otra
  • B de bordes: bordes irregulares, mal definidos o borrosos
  • C de color: presencia de varios colores o cambios de color
  • D de diámetro: mide más de 6 milímetros o crece
  • E de evolución: con el tiempo cambia, pica, sangra, duele o forma costra

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