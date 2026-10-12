Realizarán chequeo gratuito de lunares en la peatonal para prevenir el cáncer de piel

Prevención del melanoma: chequeo gratuito de lunares en la peatonal

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán se sumó a la campaña nacional impulsada por la marca La Roche-Posay. Por eso, este miércoles 14 y jueves 15, un camión con tres consultorios móviles se instalará en la intersección de las peatonales Mendoza y Muñecas. Los tucumanos podrán asistir para recibir atención en ambos días entre las 9 y 12.30 y, por la tarde, entre las 16.30 y las 20.