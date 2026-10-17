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Johnson & Johnson ofrece una pasantía paga para estudiantes de Bioingeniería

La propuesta ofrece 20 horas semanales, comienza a principios de 2027 e incluye cobertura médica, comedor y seguro de vida. No exige inglés.

BIOINGENIERÍA. Johnson & Johnson ofrece una práctica paga para estudiantes.
BIOINGENIERÍA. Johnson & Johnson ofrece una práctica paga para estudiantes. / FREEPIK
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Johnson & Johnson abrió en Argentina una pasantía remunerada para estudiantes de Bioingeniería que iniciará en 2027, orientada a la electrofisiología cardíaca.
  • El programa de J&J MedTech exige 20 horas semanales, paga $663.000 con beneficios de salud y no pide inglés. Las inscripciones se gestionan desde su web de empleos.
  • La iniciativa impulsará la inserción de futuros ingenieros en entornos clínicos reales y en el uso de tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de arritmias.
Resumen generado con IA

Cobrar $660.000 por mes en una pasantía mientras se aprende sobre tecnología aplicada al corazón es la propuesta que Johnson & Johnson, una de las compañías de salud más grandes del mundo, abrió para estudiantes de Bioingeniería e Ingeniería Biomédica en la Argentina. La práctica está vinculada específicamente con J&J MedTech, el área enfocada en dispositivos y soluciones de tecnología médica.

La convocatoria forma parte del Electrophysiology Clinical Specialty Internship Program, comenzará entre enero y febrero de 2027 y busca acercar a estudiantes universitarios a un campo donde se cruzan ingeniería, tecnología médica y atención clínica.

Bioingeniería aplicada al corazón

La experiencia gira alrededor de la electrofisiología cardíaca, una especialidad que estudia la actividad eléctrica del corazón y las alteraciones del ritmo.

Durante la práctica, los estudiantes recibirán formación sobre anatomía cardíaca, arritmias y tecnologías utilizadas en procedimientos clínicos. También conocerán el funcionamiento de CARTO, un sistema empleado para mapear la actividad eléctrica del corazón durante estudios y tratamientos especializados.

BIOINGENIERÍA. Johnson & Johnson ofrece una práctica paga para estudiantes. BIOINGENIERÍA. Johnson & Johnson ofrece una práctica paga para estudiantes. / CAPTURA DE PANTALLA

El programa también incluye entrenamientos técnicos, sesiones educativas, reuniones de equipo y actividades de desarrollo profesional.

Cuánto paga y quiénes pueden aplicar

La asignación mensual informada es de $663.000, a la que se suman comedor, cobertura médica mediante Luis Pasteur u OSDE Plan 210 y seguro de vida.

La búsqueda está dirigida a estudiantes de Bioingeniería, Ingeniería Biomédica o carreras afines, con disponibilidad para trabajar 20 horas semanales y comenzar entre enero y febrero de 2027.

Hay un dato que puede ampliar bastante la convocatoria: el inglés no es obligatorio para esta posición.

Cómo postularse paso a paso

La solicitud se realiza desde el portal oficial de empleos de Johnson & Johnson (www.careers.jnj.com).

Primero hay que buscar la vacante “Electrophysiology Clinical Specialty Internship Program - Buenos Aires, Argentina”. Una vez dentro, hay que seleccionar “Apply now” para iniciar la candidatura.

Desde allí, el sistema pide completar los datos personales y profesionales requeridos por la plataforma y cargar el currículum. Johnson & Johnson también aclara en sus preguntas frecuentes que quienes quieran aplicar a pasantías pueden hacerlo directamente desde su sitio de carreras cuando la oportunidad esté publicada.

No será una práctica solamente de oficina

Los pasantes podrán acompañar y observar procedimientos bajo supervisión de profesionales especializados, además de conocer cómo trabaja un Clinical Account Specialist, el rol que conecta la tecnología con los equipos médicos que la utilizan. 

Johnson & Johnson tiene programas específicos de formación en electrofisiología orientados al diagnóstico y tratamiento de arritmias cardíacas, un área en la que la compañía trabaja desde hace más de tres décadas.

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