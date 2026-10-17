Johnson & Johnson ofrece una pasantía paga para estudiantes de Bioingeniería

Cobrar $660.000 por mes en una pasantía mientras se aprende sobre tecnología aplicada al corazón es la propuesta que Johnson & Johnson, una de las compañías de salud más grandes del mundo, abrió para estudiantes de Bioingeniería e Ingeniería Biomédica en la Argentina. La práctica está vinculada específicamente con J&J MedTech, el área enfocada en dispositivos y soluciones de tecnología médica.