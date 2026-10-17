Johnson & Johnson ofrece una pasantía paga para estudiantes de Bioingeniería

Resumen para apurados
- Johnson & Johnson abrió en Argentina una pasantía remunerada para estudiantes de Bioingeniería que iniciará en 2027, orientada a la electrofisiología cardíaca.
- El programa de J&J MedTech exige 20 horas semanales, paga $663.000 con beneficios de salud y no pide inglés. Las inscripciones se gestionan desde su web de empleos.
- La iniciativa impulsará la inserción de futuros ingenieros en entornos clínicos reales y en el uso de tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de arritmias.
Cobrar $660.000 por mes en una pasantía mientras se aprende sobre tecnología aplicada al corazón es la propuesta que Johnson & Johnson, una de las compañías de salud más grandes del mundo, abrió para estudiantes de Bioingeniería e Ingeniería Biomédica en la Argentina. La práctica está vinculada específicamente con J&J MedTech, el área enfocada en dispositivos y soluciones de tecnología médica.
La convocatoria forma parte del Electrophysiology Clinical Specialty Internship Program, comenzará entre enero y febrero de 2027 y busca acercar a estudiantes universitarios a un campo donde se cruzan ingeniería, tecnología médica y atención clínica.
Bioingeniería aplicada al corazón
La experiencia gira alrededor de la electrofisiología cardíaca, una especialidad que estudia la actividad eléctrica del corazón y las alteraciones del ritmo.
Durante la práctica, los estudiantes recibirán formación sobre anatomía cardíaca, arritmias y tecnologías utilizadas en procedimientos clínicos. También conocerán el funcionamiento de CARTO, un sistema empleado para mapear la actividad eléctrica del corazón durante estudios y tratamientos especializados.
El programa también incluye entrenamientos técnicos, sesiones educativas, reuniones de equipo y actividades de desarrollo profesional.
Cuánto paga y quiénes pueden aplicar
La asignación mensual informada es de $663.000, a la que se suman comedor, cobertura médica mediante Luis Pasteur u OSDE Plan 210 y seguro de vida.
La búsqueda está dirigida a estudiantes de Bioingeniería, Ingeniería Biomédica o carreras afines, con disponibilidad para trabajar 20 horas semanales y comenzar entre enero y febrero de 2027.
Hay un dato que puede ampliar bastante la convocatoria: el inglés no es obligatorio para esta posición.
Cómo postularse paso a paso
La solicitud se realiza desde el portal oficial de empleos de Johnson & Johnson (www.careers.jnj.com).
Primero hay que buscar la vacante “Electrophysiology Clinical Specialty Internship Program - Buenos Aires, Argentina”. Una vez dentro, hay que seleccionar “Apply now” para iniciar la candidatura.
Desde allí, el sistema pide completar los datos personales y profesionales requeridos por la plataforma y cargar el currículum. Johnson & Johnson también aclara en sus preguntas frecuentes que quienes quieran aplicar a pasantías pueden hacerlo directamente desde su sitio de carreras cuando la oportunidad esté publicada.
No será una práctica solamente de oficina
Los pasantes podrán acompañar y observar procedimientos bajo supervisión de profesionales especializados, además de conocer cómo trabaja un Clinical Account Specialist, el rol que conecta la tecnología con los equipos médicos que la utilizan.
Johnson & Johnson tiene programas específicos de formación en electrofisiología orientados al diagnóstico y tratamiento de arritmias cardíacas, un área en la que la compañía trabaja desde hace más de tres décadas.