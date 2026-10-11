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Jésica Cirio fue mamá por segunda vez: el particular significado del nombre de su bebé

La conductora dio a luz este domingo 11 de octubre en el Sanatorio Otamendi. El bebé nació por cesárea, pesó tres kilos y es fruto de su relación con Nicolás Trombino.

Nació el hijo de Jésica Cirio y Nicolás Trombino
Nació el hijo de Jésica Cirio y Nicolás Trombino
Por Mercedes Mosca Hace 5 Min

Resumen para apurados

  • Jésica Cirio dio a luz por cesárea a su hijo Kimi en el Sanatorio Otamendi este domingo 11 de octubre, marcando el nacimiento de su primer bebé con Nicolás Trombino.
  • La conductora ya es madre de Chloe y cursó este embarazo no planificado manteniendo una intensa rutina física con entrenamientos, yoga y controles médicos regulares.
  • La llegada de Kimi, cuyo nombre de origen noble generó atención pública, consolida una nueva etapa familiar para la pareja tras meses de alta exposición mediática.
Resumen generado con IA

Jésica Cirio se convirtió en mamá por segunda vez este domingo 11 de octubre. La conductora dio a luz mediante una cesárea en el Sanatorio Otamendi y el bebé, fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino, nació con un peso de tres kilos. La pareja eligió un nombre corto y poco habitual para su hijo: Kimi.

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La noticia fue anunciada por Ángel de Brito a través de su cuenta de X, donde compartió los primeros detalles del nacimiento. La llegada del bebé se produjo varios meses después de que Cirio confirmara públicamente su embarazo y contara cómo estaba viviendo esta nueva etapa personal.

Qué significa el nombre Kimi, el hijo de Jésica Cirio

Kimi es el nombre que eligieron Cirio y Trombino para su hijo recién nacido. Según la información difundida sobre su origen etimológico, significa “noble” o “príncipe”. La elección se destaca por su brevedad y sonoridad, además de tratarse de un nombre poco frecuente en Argentina. Su significado se vincula con conceptos como la nobleza y la distinción.

El nacimiento de Kimi se conoció públicamente a través de Ángel de Brito, quien compartió la noticia en sus redes sociales. “Jésica Cirio fue mamá esta mañana. Por cesárea. El bebé pesó 3 kilos”, escribió el conductor en su cuenta de X.

De esta manera, se confirmó la llegada del segundo hijo de Cirio, quien ya es mamá de Chloe, fruto de su relación anterior con el futbolista y empresario Martín Insaurralde.

Cómo vivió Jésica Cirio su segundo embarazo

En abril de este año, Cirio había contado que el embarazo no estaba dentro de sus planes inmediatos y que se enteró de la noticia aproximadamente un mes antes de hacerla pública. “No fue planeado. Me enteré hace un mes aproximadamente y, a partir de ese momento, comencé con todos los estudios necesarios para asegurarme de que todo estuviera bien”, había explicado la conductora en una entrevista con Teleshow.

También había relatado que los primeros síntomas incluyeron náuseas y malestares que afectaban su descanso. A partir de entonces, comenzó con los controles médicos correspondientes para seguir la evolución de la gestación.

Durante esos meses, Cirio mantuvo una rutina activa que incluía entrenamientos de lunes a viernes, yoga, pádel y caminatas de entre 40 y 50 minutos. “No paro. Entreno todos los días de lunes a viernes, hago yoga una vez por semana y ahora sumaré otra clase”, había contado.

La conductora también había señalado que esta experiencia era diferente de la que vivió durante su primera maternidad, cuando tenía 32 años. Con la llegada de Kimi, comenzó una nueva etapa familiar junto a Nicolás Trombino.

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