Jésica Cirio fue mamá por segunda vez: el particular significado del nombre de su bebé

Cómo vivió Jésica Cirio su segundo embarazo

En abril de este año, Cirio había contado que el embarazo no estaba dentro de sus planes inmediatos y que se enteró de la noticia aproximadamente un mes antes de hacerla pública. “No fue planeado. Me enteré hace un mes aproximadamente y, a partir de ese momento, comencé con todos los estudios necesarios para asegurarme de que todo estuviera bien”, había explicado la conductora en una entrevista con Teleshow.