“Salir del dolor está lejos de ser un mérito propio”: Pablo Romero cuenta el por qué nadie sale solo del sufrimiento

Para él, la salida del abismo fue un entramado colectivo. Estuvo rodeado de personas que se preocuparon por él cuando él mismo se había desatendido, y reconoce que sus reflexiones actuales solo fueron posibles gracias a esa comunidad que permaneció a su lado. Su relato desplaza la idea del mérito individual para poner el foco en la paciencia, el sostén y el cuidado de los otros, aun cuando reconoce la culpa que genera el impacto del propio dolor en el entorno.