SociedadActualidad Recuerdos fotográficos: 1922. Jacinto Benavente visitó Tucumán dos meses antes de recibir el Nobel de Literatura En este espacio procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EN LAS GRADAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA. La foto fue publicada por primera vez en LA GACETA del 4/03/1968. Originariamente se había publicado en el álbum sobre “Tucumán y el Norte Argentino” de Vicente Padilla. Por Roberto Delgado Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular ¿Tenés una idea y querés convertirla en negocio? Hay un curso online para emprendedores Una escuela técnica de Lastenia será la primera en aplicar un programa de salud mental y adicciones ¿Cómo aprendemos a vivir en internet? Un congreso pone el foco en la educación y ciudadanía digital US$500.000 para producir una serie: el INCAA abrió una nueva convocatoria Sector bovino: de enero a septiembre se faenó un millón de animales menos interanual Ranking notas premium La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados Giro en la Justicia: la Corte Suprema nacional suspendió la derogación de la Ley de Tierras Arrancaron las obras de bacheo en las rutas del NOA: cómo circular y la guía para pagar el peaje sin efectivo Un partido se despega del acuerdo opositor y conducción confirmada en Defensa Civil