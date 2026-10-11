12 de octubre en una América incierta
El continente navega sin certezas sobre su puerto de destino. El giro a la derecha, la irrupción de una generación política nacida en las redes y las elecciones en Brasil y EE.UU. dibujan un mapa dinámico. En la Argentina, la incógnita que resolverán las próximas elecciones es si el mileísmo constituye un interregno o el comienzo de una época que cambiará no solo las formas de expresión de la política, sino su propia esencia.
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