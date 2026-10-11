Caro Alonso, cinco años después: construir una nueva vida sin perder las raíces

Mis hijos siempre formaron parte de mi vida laboral. Me acompañaban a eventos, a notas y a muchos de los espacios donde trabajaba. Recuerdo una boda que organicé un 26 de febrero: Alejo había nacido el 11 de ese mismo mes. Fui con él y, entre una parte y otra de la boda, le daba la teta. Ese mes también se cerró la organización de Arte Abasto para el Bicentenario, que implicó muchísimo trabajo y reuniones en las que él ya participaba con pocos días.