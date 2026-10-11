Nueva York en septiembre, una ciudad para compartir
Hay regalos que duran un día y otros que empiezan mucho antes de hacer una valija. Un viaje compartido pertenece a esa segunda categoría. Por eso, para el próximo Día de la Madre, la propuesta es empezar a imaginar desde ahora una experiencia en Nueva York durante uno de los momentos de mayor movimiento del año.
El viaje organizado junto a Franco Ponce, CEO de Alas Turismo, tendrá lugar en septiembre de 2027, coincidiendo con la New York Fashion Week. Y aunque la semana de la moda sea el punto de partida, la experiencia no se limita a las pasarelas. Aparecen pop-ups, lanzamientos y activaciones de marcas, mientras el street style transforma las veredas en otra vidriera de lo que está por venir.
La propuesta estará acompañada por Sol García Hamilton y Fernanda Bringas, madre e hija y responsables de La Gaceta Lifestyle. Dos generaciones que trabajan siguiendo tendencias y desarrollando contenidos, pero que también tienen maneras diferentes de recorrer una ciudad. Esa diferencia, lejos de ser un problema, es parte de la idea del viaje.
Con Sol, algunos planes podrán acercarse más a la moda, el beauty, el wellness, las nuevas marcas, el nightlife y esos lugares que empiezan a aparecer en el radar de Nueva York. Fernanda sumará una mirada más vinculada con la gastronomía, el diseño, la decoración, los espacios verdes, las tiendas especiales y otros paseos.
Moda y compras tendrán, naturalmente en la ciudad, un lugar importante. Sol y Fernanda llevan años trabajando alrededor de tendencias, marcas y consumo, y Nueva York ofrece la posibilidad de ver muchas de ellas directamente en la calle. La idea es aprovechar esos recorridos para descubrir qué prendas, accesorios y marcas están apareciendo, entrar a concept stores, vintage y second hand, encontrar firmas que todavía no llegaron a la Argentina y diferenciar una buena compra de aquello que es solamente hype.
Lo mismo sucede con el beauty y el wellness. Entre grandes tiendas, nuevos productos de skincare y maquillaje, spas, masajes, tratamientos y conceptos de bienestar que se renuevan constantemente, la oferta puede ser abrumadora. Para quienes quieran explorar ese universo, habrá recomendaciones y recorridos que permitan descubrir qué novedades realmente merecen una parada.
Pero viajar durante Fashion Week no implica conocer únicamente la Nueva York de las tendencias. También estarán los lugares que hacen que uno quiera volver una y otra vez: sus museos, Central Park, los barrios, la gastronomía, los clásicos del shopping, las vistas de Manhattan y esos bares y restaurantes que se incorporan permanentemente al mapa de la ciudad. La propuesta busca que convivan las dos cosas, aquello que hay que conocer al menos una vez y lo nuevo que vale la pena descubrir ahora.
Por otro lado, la experiencia tendrá una mirada especialmente atenta de Sol y Fernanda a cómo registrar esos días. Encontrar una buena locación, aprovechar una esquina de Nueva York, pensar una foto o grabar pequeños momentos del recorrido. La intención es que quienes viajen regresen no solo con recuerdos, sino también con un registro lindo y cuidado de lo que vivieron.
La experiencia está pensada especialmente para madres e hijas, pero también pueden sumarse amigas o personas que viajen solas y quieran descubrir la ciudad junto a un grupo con intereses similares. Porque compartir un viaje tampoco significa querer hacer exactamente lo mismo. Puede ser recorrer juntas una ciudad, separarse durante unas horas y reencontrarse después con algo nuevo para contar. Una de las mejores partes de viajar entre generaciones es descubrir Nueva York cada una a su manera y, al final del día, volver a compartirla.