Nueva York en septiembre, una ciudad para compartir

Pero viajar durante Fashion Week no implica conocer únicamente la Nueva York de las tendencias. También estarán los lugares que hacen que uno quiera volver una y otra vez: sus museos, Central Park, los barrios, la gastronomía, los clásicos del shopping, las vistas de Manhattan y esos bares y restaurantes que se incorporan permanentemente al mapa de la ciudad. La propuesta busca que convivan las dos cosas, aquello que hay que conocer al menos una vez y lo nuevo que vale la pena descubrir ahora.