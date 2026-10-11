Skincare para mamá: el secreto está en los ingredientes

Otra alternativa para mejorar la textura son los ácidos exfoliantes. Entre ellos se encuentra el ácido mandélico, un alfahidroxiácido (AHA) que ayuda a eliminar las células acumuladas en la superficie de la piel y puede contribuir a mejorar su luminosidad. La marca lo ofrece en su Ácido Mandélico Gel al 10% y también lo incorpora, junto con ácido salicílico -exfoliante utilizado especialmente en pieles con tendencia al acné-, en el Serum Booster.