Skincare para mamá: el secreto está en los ingredientes

Para las mamás que disfrutan de cuidarse la piel, el Día de la Madre puede ser una buena oportunidad para regalarles un producto que se incorpore a su rutina de belleza. Pero frente a la enorme variedad de opciones, surge una pregunta: ¿cómo saber cuál elegir?
Aunque la limpieza y la hidratación son fundamentales, sumar un sérum permite incorporar ingredientes específicos para trabajar sobre distintas necesidades de la piel. Estos productos suelen tener texturas ligeras y fórmulas con activos en concentraciones diseñadas para objetivos concretos, como mejorar la luminosidad, mantener la hidratación o atenuar la apariencia de las manchas. La clave está en conocer qué hace cada ingrediente y elegirlo según lo que buscamos.
Para la mamá que quiere una piel suave e hidratada
El ácido hialurónico es uno de los grandes aliados de la hidratación. Su capacidad para atraer y retener agua ayuda a mantener la piel hidratada y mejorar su apariencia. Además, es un ingrediente que puede beneficiar a diferentes tipos de piel, independientemente de la edad.
Una alternativa es el serum Hyalu Skin de Skin Up, que también contiene pantenol o provitamina B5, un activo que ayuda a calmar la piel, conservar la hidratación y fortalece r su barrera protectora. Para aquellas pieles que necesitan reforzar esa barrera, la marca también propone el Serum Barrier Bioma Reset, formulado con centella asiática -extracto vegetal con propiedades calmantes-, beta glucanos -compuestos que favorecen la hidratación y la barrera cutánea-, pantenol y niacinamida, entre otros ingredientes.
Para la mamá que busca tener la piel luminosa
Cuando el objetivo es conseguir una piel de apariencia más uniforme, la niacinamida y la vitamina C son dos ingredientes para tener en cuenta. La niacinamida, una forma de vitamina B3, ayuda a fortalecer la barrera cutánea, puede contribuir a regular la producción de sebo y mejorar gradualmente la apariencia de algunas manchas. La vitamina C, por su parte, destaca por su acción antioxidante y su capacidad para favorecer la luminosidad.
Para incorporar niacinamida, Skin Up ofrece el Serum Glow N Plus, que la combina al 10% con ácido hialurónico al 2% y té verde -extracto rico en antioxidantes que ayudan a combatir el daño oxidativo-. Otra opción es el Serum Booster, con vitamina C liposomal al 7%, niacinamida al 5% y otros ingredientes destinados a mejorar la textura de la piel.
Para la mamá que quiere renovar su piel y mejorar la textura
El retinol es uno de los activos más estudiados y utilizados en cosmética antiedad. Este derivado de la vitamina A favorece la renovación celular y estimula la producción de colágeno, por lo que puede ayudar a atenuar la apariencia de líneas finas, manchas y textura irregular.
El Retinol Serum A Plus de Skin Up contiene retinol puro al 0,25%, niacinamida al 5% y extractos botánicos de caléndula y manzanilla -con propiedades calmantes- y hamamelis -con acción astringente y antiinflamatoria)}-.
Otra alternativa para mejorar la textura son los ácidos exfoliantes. Entre ellos se encuentra el ácido mandélico, un alfahidroxiácido (AHA) que ayuda a eliminar las células acumuladas en la superficie de la piel y puede contribuir a mejorar su luminosidad. La marca lo ofrece en su Ácido Mandélico Gel al 10% y también lo incorpora, junto con ácido salicílico -exfoliante utilizado especialmente en pieles con tendencia al acné-, en el Serum Booster.
Estos últimos activos requieren especial atención: conviene introducirlos progresivamente, evitar combinaciones que puedan irritar y utilizar protector solar todos los días. Además, el retinol no está recomendado durante el embarazo.
Para encontrar el regalo ideal para mamá, Skin Up Beauty Center ofrece productos para distintas rutinas de cuidado de la piel, perfumes, maquillaje y skincare coreano. Además, quienes visiten sus locales pueden recibir asesoramiento gratuito de sus cosmetólogas para elegir los productos adecuados. Los locales están en Buenos Aires 408 y Santiago 505.