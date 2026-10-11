Para mamá, una joya de hoy y para siempre

También están las que empiezan su historia con nosotros. Ese anillo que alguien vio y pensó que era para vos. La cadenita que llegó dentro de una caja después de que otra persona se tomara el tiempo de imaginar si te gustaría, si la usaría o si tenía algo de tu estilo. Parte del encanto de recibir una joya está justamente ahí: saber que, antes de convertirse en un objeto propio, alguien la eligió pensando en nosotros.