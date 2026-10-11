Cómo volver a encontrarse y mimarse después de la maternidad

Hay etapas en las que una misma empieza a quedar última en su propia lista. El trabajo, los horarios de los chicos, la casa, las responsabilidades. Y no siempre ocurre en los primeros meses después de ser madre, a veces pasan años hasta que aparece nuevamente una pregunta que había quedado relegada: ¿y yo?
“Quiero volver a sentirme yo” es, según Ana, dueña de Mares, una de las frases que más escucha entre las mujeres que llegan al centro. “No buscan solo bajar de peso o tratar una zona puntual, sino que buscan recuperar energía, confianza, tiempo propio y una relación más amable con su imagen”, explica.
Durante mucho tiempo, la conversación alrededor de la maternidad estuvo atravesada por la idea de “recuperar” el cuerpo. Ana advierte que hoy las consultas empiezan a partir desde otro lugar. “Antes muchas partían de la urgencia por ‘volver a ser como antes’. Hoy vemos mujeres que quieren verse bien sin dejar de reconocerse: buscan sentirse más fuertes, más cómodas con su ropa, más saludables y más seguras”.
Ese deseo puede aparecer poco después de un embarazo o mucho tiempo más tarde. Entre las inquietudes más frecuentes en Mares aparecen la flacidez abdominal, la celulitis, la adiposidad localizada, las estrías, los cambios en la textura de la piel y la pérdida de tono muscular. Pero el punto de partida, aclara Ana, no es el mismo para todas: “No existe un único ‘cuerpo posparto’. Cada mujer tiene una historia distinta”.
Por eso, el proceso comienza con una valoración individual. El centro incorporó Fit3D, un escáner corporal 3D que registra medidas, contornos, postura y una composición corporal estimada para acompañar el diagnóstico y comparar la evolución de distintas zonas. La evaluación y las indicaciones quedan siempre a cargo del equipo médico.
A partir de ahí se define qué herramientas pueden tener sentido según el objetivo. Para trabajar firmeza y tensado, por ejemplo, Mares utiliza HIFU corporal y Alpha Synergy en zonas como abdomen, brazos, muslos y glúteos, que pueden complementarse con inyectables y bioestimuladores. En casos de adiposidad localizada, los protocolos pueden incluir Criomove y VanquishMe, mientras que HIEMT se incorpora cuando el objetivo incluye tonificación muscular.
La celulitis, una de las consultas más habituales, tiene un abordaje específico. Mares desarrolló Goldincision, un protocolo propio que combina tecnología, complejos inyectables, bioestimuladores y medicina de precisión de acuerdo con las características del tejido. Endospheres, presoterapia y ondas de choque pueden sumarse en protocolos para celulitis, textura de la piel o sensación de pesadez. Para estrías y cicatrices, el equipo puede indicar láser CO₂; y frente a casos de flacidez facial o corporal, una de las alternativas es el endolifting, sin recurrir a una cirugía convencional.
La cantidad de alternativas no supone, sin embargo, una respuesta inmediata. “La expectativa más realista es comprender que no hay soluciones mágicas ni un único tratamiento que lo resuelva todo”, señala Ana. Por eso, desde Mares también ponen el foco en hábitos que acompañan el proceso, como el entrenamiento de fuerza, la alimentación guiada por profesionales, el descanso y la hidratación. A eso se suman Pilates y prácticas de movimiento consciente.
Ocuparse nuevamente de una misma después de la maternidad no necesariamente significa intentar borrar sus transformaciones. Puede suceder años después, ante la llegada del verano, frente a una nueva etapa o simplemente cuando vuelve a aparecer un espacio propio en la agenda. A veces, el primer cambio no consiste en mirar hacia atrás, sino en volver a encontrarse y mimarse.