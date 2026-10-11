Cómo volver a encontrarse y mimarse después de la maternidad

La celulitis, una de las consultas más habituales, tiene un abordaje específico. Mares desarrolló Goldincision, un protocolo propio que combina tecnología, complejos inyectables, bioestimuladores y medicina de precisión de acuerdo con las características del tejido. Endospheres, presoterapia y ondas de choque pueden sumarse en protocolos para celulitis, textura de la piel o sensación de pesadez. Para estrías y cicatrices, el equipo puede indicar láser CO₂; y frente a casos de flacidez facial o corporal, una de las alternativas es el endolifting, sin recurrir a una cirugía convencional.